Amazon Prime Video permet maintenant de louer ou d’acheter des films

Amazon Prime Video permet désormais de louer ou d’acheter des films en ligne. En complément de son catalogue de programmes en streaming, le géant américain annonce le lancement du « Store Prime Video » dans quatre nouveaux pays, dont la France. On vous explique comment ça marche.

Amazon vient d’annoncer l’arrivée du service baptisé «Store Prime Video» en France, en Italie, en Espagne et en Australie. Déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon, ce service complémentaire au catalogue d’Amazon Prime Video permet aux abonnés Prime de louer ou d’acheter des films.

Amazon Prime Video se différencie de Netflix et Disney+

Amazon propose à la location ou à l’achat une vaste sélection de productions. On y trouve ainsi des longs métrages récents, comme Jumanji : Next Level, l’excellent Joker avec Joaquin Phoenix ou encore le Roi Lion, le film en live action sorti en 2019. Le catalogue d’Amazon comprend aussi des films français sortis ces dernières années, comme Lion ou encore Joyeuse retraite! « Les films des plus grands studios internationaux comme Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate pourront être loués ou achetés sur le Store Prime Video » assure Amazon dans son communiqué de presse.

Les films proposés à l’achat ou à la location sont disponibles en haute définition (HD) ou en définition standard (SD). Sans surprise, les métrages en HD sont un peu plus chers. Pour accéder aux productions du Store Prime Video, il suffit de vous rendre dans l’onglet « Store ». L’interface classe les productions disponibles en 13 catégories, comme Comédies, Drames ou Films fantastiques.

Avec ce nouveau service, Amazon Prime Video joue la carte de la différence et de la diversité face à ses concurrents Netflix et Disney+, dont le catalogue en streaming est bien plus étoffé. Pour tirer son épingle du jeu face à ses rivaux, le service de VOD s’appuie aussi sur Prime Video Channels, une offre de chaines de télévisions payantes proposées entre 2 et 10 euros par mois. Avez-vous testé le service d’Amazon ? Quels sont vos retours ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.