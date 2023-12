Amazon Prime Vidéo : la publicité arriverait en France à cette date précise

Amazon aurait fixé la date de lancement des publicités dans Prime Video, sa plateforme de streaming. Tout le monde y aura droit et il faudra payer un supplément pour les supprimer.



Alors que les plateformes de streaming sont conquises par les formules avec publicités suivies d'une augmentation de leurs prix, l'une d'elle résiste encore et toujours à l'envahisseur : Amazon Prime Video. Malheureusement, il n'y a aura pas de banquet festif à la fin de l'histoire cette fois-ci. Comme ses concurrents, le service va introduire des pubs dans ses programmes. C'est Netflix qui s'y est essayé le premier avec une formule spéciale à 5,99 €/mois. Peu de temps après, Disney+ fait la même chose avec un prix identique.

Force est de constater que proposer un abonnement avec publicités fait grimper le nombre d'abonnés. Il est donc logique que tout le monde y passe. D'ailleurs Amazon expérimente début 2023 avec une formule Prime Video Lite disponible en Inde. On imaginait que l'ex-entreprise de Jeff Bezos allait ensuite la déployer dans le reste du monde, mais non. La stratégie est tout autre : mettre de la pub par défaut et demander un supplément pour la supprimer. C'est assez logique au fond, Prime Video est inclus dans Amazon Prime et son prix unique.

La publicité arriverait dans tous les abonnements Prime Video en 2024

Les dernières informations parlaient d'une arrivée début 2024. La date se précise et selon NPA Conseil, cabinet spécialisé dans le secteur des médias et des services numériques, Amazon lancerait la publicité dans les abonnements Prime Video le 10 avril 2024 en France. Rappelons que l'objectif affiché est de “continuer d’investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement”. C'est exactement de cette manière qu'est justifiée chaque hausse de prix chez toutes les plateformes de streaming.

Contrairement à Netflix et Disney+, il n'y aura pas de formule avec pubs à part. Les réclames seront intégrées dans l'abonnement actuel et, si vous souhaitez vous en débarrasser, vous devrez payer 2,99 $ de plus par mois. On ne sait pas si cela se traduira par 2,99 €, mais en imaginant que oui, cela porterait le prix mensuel d'Amazon Prime à 9,98 €/mois. Il est possible d'un tarif annuel plus avantageux soit proposé.