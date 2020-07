Amazon Prime Video : il est enfin possible de créer des profils

Amazon Prime Video permet aujourd’hui de créer différents profils sur sa plate-forme. Une nouveauté qui était déjà présente sur les services concurrents, comme Netflix ou Disney Plus, et qui manquait cruellement Amazon. Elle est actuellement en cours de déploiement.

Amazon Prime Video se dote d’une nouveauté bienvenue : la possibilité de créer et gérer des profils. A la manière de Disney Plus, OCS ou encore Netflix, il est possible de différencier les utilisateurs afin de ne pas mélanger les contenus. Ainsi, vous ne verrez plus les programmes regardés par votre ado ou votre femme/mari sur votre liste.

Une arrivée qui s’est fait attendre, tous les services concurrents proposant déjà une telle chose. Les profils ont été lancés en mars chez quelques utilisateurs sélectionnés afin de les tester. Aujourd’hui, la fonctionnalité est déployée partout.

Si vous connaissez le fonctionnement des autres services, vous serez en terrain connu. Par défaut, un seul profil est créé et porte le nom complet du propriétaire du compte. A vous ensuite d’en ajouter jusqu’à six. Il est même possible de créer un profil « enfant » pour des programmes adaptés. Rien de bien révolutionnaire, en somme. Notons que s’il est possible de changer les noms des profils, changer la photo ne l’est pas encore. On espère que cela arrivera d’ici peu.

Un service qui veut continuer à grandir

Amazon Prime Video est le deuxième service le plus populaire en France, tout de même loin derrière le leader Netflix. Pour séduire le consommateur, Amazon propose une offre complète, avec non seulement l’accès à ses contenus, mais également un service premium sur sa boutique en ligne.

Prime Video a su convaincre au fil du temps avec des programmes à gros budgets, comme The Boys ou encore Carnival Row. Par ailleurs, Amazon est actuellement en train de concevoir la série la plus chère de l’histoire du média : Le Seigneur des Anneaux. Cette dernière est actuellement en tournage en Nouvelle Zélande et devrait arriver sur le service en 2021.

Et vous, êtes-vous abonné à Amazon Prime ? Quel est votre série préférée du service ? Au contraire, préférez-vous Netflix ou OCS ? Dites-le-nous dans les commentaires !