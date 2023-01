Amazon prépare une série Tomb Raider pour Prime Video

Amazon développerait une série télévisée basée sur la franchise du jeu vidéo Tomb Raider, avec des scénarios écrits par Phoebe Waller-Bridge, annonce un nouveau rapport de The Hollywood Reporter.

Le Hollywood Reporter a appris que Phoebe Waller-Bridge, dans le cadre de son accord avec Amazon Studios, écrira une nouvelle adaptation de la franchise de jeux vidéo emblématique Tomb Raider. Tomb Raider a déjà été adapté à l'écran. Lara a été interprétée par Angelina Jolie dans deux films au début des années 2000 et par Alicia Vikander dans un film plus récent.

Vikander et les producteurs du film étaient impatients de faire une suite, signant même Misha Green pour la réalisation, mais les plans sont tombés à l'eau, ce qui a entraîné la mise en vente des droits. Netflix a par la suite prévu une série animée Tomb Raider, mais ce serait désormais au tour d’Amazon de plancher sur propre série originale. On ne sait pas encore qui jouera le rôle principal, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les stars du cinéma Angelina Jolie ou Alicia Vikander reprennent le rôle de Lara Croft.

Tomb Raider arrive sur Amazon Prime Video

Alors que The Last of Us connait actuellement un énorme succès sur HBO, et sur Prime Video en France, on imagine qu’Amazon a réalisé que certaines adaptations télévisées de jeux vidéo étaient très attendues des fans. Prime Video développerait actuellement une série sur God of War et, selon les rumeurs, une série sur Mass Effect.

Pour ceux qui ne connaitraient pas la productrice choisie par Amazon pour Tomb Raider, Waller-Bridger s'est fait connaitre grâce à Fleabag, une sitcom acclamée de la BBC basée sur son one-woman show du même nom. Le succès de Fleabag a valu à Waller-Bridger un contrat global avec Amazon Studios, qui comprend également une autre série policière qui peut ou non être encore au programme. Amazon prévoirait également un film Tomb Raider, d’après The Hollywood Reporter, mais on imagine que celui-ci ne sera pas dirigé par la même personne.

En attendant la série, on sait également qu’Amazon prépare un tout nouveau jeu vidéo Tomb Raider, développé par Crystal Dynamics. Ce dernier utilisera le nouveau moteur graphique Unreal Engine 5, et devrait même proposer un mode co-op.