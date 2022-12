God of War : une série live-action va débarquer sur Amazon Prime Video, c’est officiel

Grande nouvelle pour les fans de la franchise mythique God of War. Amazon Prime Video a annoncé qu'il avait officiellement commandé une série en live-action sur God of War, en coproduction avec Sony Pictures Television et PlayStation Productions.

Kratos et Atreus, les stars de la célèbre franchise de jeux vidéo God of War, vont bientôt débarquer dans une série live-action. Sony et Amazon ont officiellement annoncé qu'une série télévisée basée sur God of War a été commandée, et cette dernière est actuellement en préparation. La nouvelle a été annoncée en mars dernier, mais elle est désormais officielle.

Co-produite par Sony Pictures Television et Amazon Studios en association avec PlayStation Productions, la première série God of War en live action sera diffusé sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires dans le monde, ce qui permettra à tous de découvrir ou redécouvrir la franchise mythique.

Que sait-on de la série God of War ?

Comme le laissait entendre la rumeur, Rafe Judkins, qui dirige la série The Wheel of Time sur Prime Video, sera le showrunner. Mark Fergus et Hawk Ostby, scénaristes oscarisés pour Iron Man et Children of Men, rejoignent également la série en tant que scénaristes et producteurs exécutifs.

Parmi les autres membres de l’équipe, on peut citer le réalisateur de God of War et le directeur de la création du Santa Monica Studio, Cory Barlog, Jeff Ketcham, Yumi Yang du Santa Monica Studio, Roy Lee de Vertigo et Asad Qizilbash et Carter Swan de Playstation Productions.

« Nous sommes tellement fiers et enthousiastes de travailler avec nos amis d'Amazon Studios et nos partenaires de PlayStation Productions pour adapter ce jeu magnifique et déchirant en une série d'action live premium », a déclaré Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios. « Rafe, Mark et Hawk sont en train d'élaborer une série transportante qui trace un chemin à travers l'ancien voyage mythologique de Kratos ».

Avec autant de personnes ayant travaillé sur les jeux vidéo, on peut espérer que les fans ne seront pas déçus. En attendant d’en savoir plus, on vous rappelle qu’une autre série réalisée par Sony va bientôt arriver : The Last of Us. En plus de sa sortie sur HBO Max le 15 janvier 2023, la série devrait également arriver sur Amazon Prime Video en France.