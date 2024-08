Voici un bon plan qui risque d'intéresser fortement les fans de musique en tous genres ! À quelques jours de la rentrée 2024, Amazon propose de bénéficier de 3 mois gratuits à l'abonnement Famille de son service de streaming musical Music Unlimited.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Une formule de la plateforme Amazon Music Unlimited est à l'honneur sur le site du géant du commerce en ligne. Jusqu'au vendredi 6 septembre 2024, Amazon permet à ses nouveaux clients de profiter de 3 mois d'abonnement gratuits à l'offre Famille qui donne la possibilité d'ajouter 6 comptes sur autant d'appareils différents.

Au terme des 3 mois offerts, un prélèvement mensuel de 17,99 euros lié à l'abonnement Famille sera effectué. Mais l'offre en question pourra être annulée à tout moment et sans frais car il s'agit d'une offre sans engagement. Pour rappel, Amazon avait augmenté le tarif de Music Unlimited à la fin du mois d'août 2023. Auparavant, il fallait débourser trois euros de moins pour l'offre Famille.

Pour rappel, Amazon Music Unlimited est un service d’abonnement de musique premium incluant 100 millions de titres en HD et des millions de titres en Ultra HD. La plateforme musicale dispose d'un catalogue de contenus Audio spatial mastérisés en Dolby Atmos et 360 Reality Audio grâce à l’application Amazon Music sur Android, iOS, tablette Fire (avec Fire OS 6 et versions ultérieures), Fire TV, y compris certains appareils de streaming, Smart TV et haut-parleurs intelligents.