Amazon Music : l’intégralité du catalogue est désormais disponible pour les abonnés Prime

Aujourd'hui, Amazon élargit son offre de streaming musical en proposant gratuitement aux membres Prime l'ensemble des 100 millions de chansons de sa bibliothèque Amazon Music. Cependant, il y a quelques restrictions.

Amazon a étendu le nombre de chansons auxquelles ses membres Prime peuvent accéder dans Amazon Music de 2 millions à 100 millions, ce qui représente l'ensemble du catalogue de chansons qu'Amazon diffuse par le biais de son service de streaming payant Amazon Music Unlimited. L'extension comprendra également l'accès aux « podcasts les plus populaires, qui seront disponibles sans publicité et sans coût supplémentaire pour les membres Prime », selon la société.

De leur côté, Apple Music propose plus de 100 millions de chansons et 30 000 listes de lecture, tandis que Spotify compte plus de 80 millions de titres, dont 4,7 millions de podcasts. Selon Amazon Music, la décision d'augmenter considérablement l'accès aux chansons a été prise après que les clients aient longuement insisté pour avoir accès à un catalogue complet de musique.

Vous ne pourrez pas choisir la chanson que vous souhaitez écouter

Comme auparavant, toute la musique sera sans publicité, le seul problème étant que vous ne pourrez pas choisir les chansons que vous voulez écouter. En effet, au lieu de cela, vous pourrez choisir parmi des listes de lecture sélectionnées, découvrir un mélange de musique de vos artistes ou albums préférés, et lire de manière aléatoire toute liste de lecture trouvée sur la plateforme.

Cette limitation fait du service une excellente option pour ceux qui ont déjà un abonnement Prime, mais pas quelque chose de comparable à Apple Music et Spotify. De plus, les musiques sont seulement disponibles en qualité « standard ». Pour s’affranchir des restrictions, les utilisateurs peuvent s'abonner à Amazon Music Unlimited pour 9,99 euros/mois et écouter des chansons en haute fidélité et en Spatial Audio, tout en ayant la possibilité de choisir des morceaux spécifiques à écouter. Sachez qu’un mois d’essai de 30 jours est disponible gratuitement.

On rappelle également qu’Amazon a récemment augmenté le prix de son abonnement Prime de 20 euros en France. Le tarif mensuel a grimpé de 5,99 euros à 6,99 euros tandis qu’il faut payer 69,90 euros à l’année au lieu de 49 euros précédemment. De son côté, Apple vient également d’augmenter son abonnement à Apple Music.