Apple Music, TV+, One : le prix de tous les abonnements augmente en France

Apple a annoncé qu'elle augmentait les prix de ses services d'abonnement populaires Apple Music et Apple TV+, ainsi que ceux de son offre groupée Apple One, marquant ainsi la première augmentation importante des prix depuis des années.

Pour la première fois depuis plusieurs années, Apple a annoncé des augmentations de prix pour ses différents abonnements Apple Music, Apple TV+, mais également Apple One. En cause, le géant américain cite « l'augmentation des coûts de licence » de l'industrie musicale et explique que sa hausse de l'Apple TV+ est de mise après un lancement à « prix très bas ».

En effet, depuis 2019, Apple avait développé son offre de streaming à la demande à seulement 4,99 euros par mois, ce qui faisait d’elle l’une des moins chères du marché. De leur côté, ses concurrents tels que Netflix ont également annoncé des hausses de tarifs, et les prix vont également partir à la hausse chez Disney+.

Lire également – Apple augmente le prix des anciens iPad classique, Air et Mini, une première

Combien coûtent les abonnements d’Apple désormais ?

Apple Music augmentera le prix de son forfait individuel de 1 euro par mois à 10,99 euros, de son forfait familial de 2 euros par mois à 16,99 euros par mois et de son forfait annuel à 109 euros par an, soit une augmentation de 10 euros.

Apple TV+ passera de 4,99 euros par mois à 6,99 euros par mois dans le cadre de la nouvelle structure tarifaire, tandis que l'offre annuelle passera de 49 euros à 69 euros par an.

Enfin, l'offre groupée Apple One, qui comprend Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade et d'autres services, augmentera le prix de son forfait individuel de 2 euros par mois, à 16,95 euros, de son forfait familial de 3 euros par mois, à 22,95 euros, et de son forfait premium de 3 euros par mois, à 31,95 euros par mois.

Voici un récapitulatif de tous les changements tarifaires pour les abonnements d’Apple :