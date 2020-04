Amazon : les entrepôts français resteront fermés jusqu’au 22 avril

Amazon a décidé de prolonger la fermeture de ses entrepôts en France jusqu’au mercredi 22 avril 2020, soit deux jours après la date du lundi 20 avril initialement arrêtée par la firme.

Amazon a finalement décidé de garder ses six entrepôts français fermés jusqu’au mercredi 22 avril 2020 au lieu du lundi 20 avril tel que la firme l’avait initialement annoncé. Cette fermeture, Amazon l’a décidée pour s’opposer à une décision de justice. Le syndicat Sud-Solidaires fait en effet valoir les conditions de travail de ses salariés pendant la crise du coronavirus – une lecture confirmée par le tribunal de Nanterre mardi 14 avril 2020.

Ce qui n’est d’ailleurs pas forcément une surprise : les conditions de travail des employés Amazon depuis le début de la crise du coronavirus sont critiquées dans plusieurs pays à travers le monde. Dans ce contexte, le parquet a donc ordonné à Amazon de se limiter à la livraison produits d’alimentation, d’hygiène et de santé pour que des inspecteurs puissent se pencher sur le fonctionnement d’Amazon pendant cette période inédite.

En cas de refus, Amazon s’expose à un million d’euros par jour de retard. Or, plutôt que des se conformer à la décision de justice, Amazon a plutôt décidé de fermer temporairement ses six entrepôts français, initialement jusqu’au lundi 20 avril. Les commandes restant assurées depuis d’autres entrepôts européens. La firme a également depuis interjeté appel et a annoncé au cours du weekend que la fermeture sera prolongée jusqu’au mercredi 22 avril inclus. «Nous attendons avec intérêt que notre appel soit entendu mardi 21 avril », explique la firme dans un communiqué.

Malgré cette fermeture, les 10 000 employés français du groupe – dont de nombreux intérimaires – toucheront la totalité de leur paie ce mois-ci.

