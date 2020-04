Amazon ferme en France tous ses entrepôts pendant 5 jours

Mise à jour du 15 avril 2020, 17h00 : suite à la tenue du comité social et économique qui s’est tenu le 15 avril en début d’après-midi, Amazon a confirmé, par le biais d’un communiqué de presse, la fermeture de tous ses centres de distribution pendant une durée de 5 jours minimum. Le but est « d’évaluer les risques sanitaires » liés à l’épidémie de coronavirus et de « prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés ». La fermeture aura lieu le 16 avril après le service de l’équipe du matin, au plus tard, et durera jusqu’au 20 avril inclus. Comme attendu, les salariés des centres de distribution seront placés en chômage partiel.

Ci-dessous le texte originel de notre article

Amazon lance un avertissement sur l’activité de ses entrepôts si la plate-forme marchande doit se conformer à l’ordonnance du tribunal de commerce qui lui interdit de livrer des produits non essentiels. Une réunion doit se tenir le 15 avril 2020 pour statuer sur une éventuelle fermeture d’entrepôts et une mise en chômage partiel des salariés.

Depuis le début de la crise liée au coronavirus, le cas d’Amazon fait débat. Alors que de nombreux foyers français veulent s’équiper de matériels informatiques et s’approvisionner en produits culturels (pas uniquement des jeux vidéo, comme les médias l’ont souvent répété, mais aussi des livres, notamment pour les enfants), la justice française, saisie par des syndicats de salariés, estime qu’un maintien de l’activité met en danger la santé des employés des entrepôts de la firme américaine.

Hier, nous rapportions dans nos colonnes que le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne à Amazon de ne traiter que les produits essentiels qui relèvent de trois secteurs d’activité : santé, alimentaire et hygiène. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 mai prochain, il lui est interdit de distribuer d’autres produits, sous peine d’une amende de 1 million d’euros par jour et par infraction constatée. Une ordonnance qui tombe évidemment assez mal, au lendemain de l’annonce du gouvernement de la prolongation jusqu’au 11 mai minimum du confinement imposé au Français.

Fermeture provisoire et chômage partiel

Au lendemain de la publication de cette ordonnance, Amazon publie un communiqué de presse, relayé par l’AFP. Dans ce document, l’entreprise se dit perplexe de la décision du Tribunal de Nanterre, « compte tenu des preuves concrètes qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos employés ». Parmi ces mesures, des contrôles de température et la distribution de masques. La firme américaine estime que, selon l’interprétation tirée de cette ordonnance, elle pourrait prendre la décision de fermer ses centres de distribution et suspendre son activité. Entièrement.

Amazon annonce vouloir faire appel de cette décision (tout appel étant suspensif, elle pourrait continuer à livrer les produits qu’elle juge importants). En outre, un comité social et économique se tient aujourd’hui avec les représentants du personnel pour prendre les premières décisions suite à l’ordonnance du tribunal de commerce. L’une de ces décisions pourrait être la fermeture de tous les centres de distribution français du 16 au 20 avril afin de se conformer à la décision de justice et évaluer les risques encourus pour les employés présents. La seconde décision découlerait de cette fermeture : la mise au chômage partiel de certains salariés (avec maintien de la rémunération à 100%).