Amazon : les 4 modèles de Fire TV Stick sont à prix cassés pour Noël

Pour Noël, Amazon casse le prix de ses 4 modèles de Fire TV Stick. Ainsi, il est possible de s'en équiper à moindre coût. Les tarifs affichés sont les mêmes que ceux que l'on a pu voir lors de la dernière édition du Black Friday. Une belle séance de rattrapage pour les personnes qui y seraient passé à coté.

Fire TV stick, Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick 4K ou bien Fire TV Stick 4K Max, tous les modèles du dongle HDMI d'Amazon sont proposés à prix réduits à l'occasion des ventes flash de Noël Amazon. Une excellente occasion de s'en équiper au meilleur prix du marché. Les tarifs que propose Amazon sont identiques à ceux que l'on a vu lors de la dernière édition du Black Friday.

Ainsi, le Fire TV Stick Lite s'affiche à 18,99 €, la version standard à 22,99 € et les version 4K Et 4K Max à respectivement 33,99 € et 38,99 €. On récapitule :

Ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter. Toutes les offres sont disponibles jusqu'au 27 décembre 2021. Cela dit, certains produits risquent d'être victimes de rupture de stocks. Aussi, si vous souhaitez vous équiper d'un autre appareil connecté, vous pouvez profiter du bon plan sur les enceintes Echo et écrans connectés Echo Show, également proposé à prix canon à quelques jours de Noël.

Quelles sont les différences entre les 4 modèles Fire TV Stick d'Amazon ?

Comme vous pouvez le constater, les 4 modèles de Fire TV sont mis à l'honneur. Si vous ne savez pas lequel choisir et quelles sont les différences entre eux, nous vous les expliquons ci-dessous afin de vous aider à faire votre choix.

Le Fire TV Stick Lite (2020), idéal pour le streaming, est livrée avec la télécommande vocale Alexa Lite, sans boutons de contrôle de la TV. Il permet de demander à Alexa de trouver et lire du contenu. Sa télécommande n'est pas dotée de boutons de contrôle de la TV. Elle ne permet donc pas de commander la mise sous/hors tension ni le volume de votre TV, barre de son ni récepteur. Il prend en charge les technologies Dolby Atmos (pass-through HDMI uniquement), HDR, HDR10+ et HLG en résolution Full HD jusqu'à 1080p.

Le Fire TV Stick (2020), idéal pour le streaming et le contrôle de la TV, est livré avec la télécommande vocale Alexa avec boutons de contrôle de la TV et permet aussi de demander à Alexa de trouver et lire du contenu mais est également équipée des boutons Marche/Arrêt, Volume et Silencieux pour contrôler votre expérience de visionnage avec une seule et même télécommande. Il permet donc le contrôle de votre TV et prend en charge les technologies Dolby Atmos, HDR, HDR10+ et HLG en résolution Full HD jusqu'à 1080p.

Le Fire TV Stick 4K Ultra HD (2018), idéal pour le streaming saisissant au format 4K Ultra HD, est livré avec la télécommande vocale Alexa reprend les même fonctionnalités que le Fire TV Stick et prend également en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+ en résolution jusqu'à 4K Ultra HD.

Le Fire TV Stick 4K Max (2021), idéal pour le streaming 4K haute performance avec prise en charge du Wi-Fi 6, est livré avec la télécommande vocale Alexa reprend les même fonctionnalités que le Fire TV Stick et prend également en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+ en résolution jusqu'à 4K Ultra HD.

