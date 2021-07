Amazon cherche à développer un camion capable de déployer des dizaines de drones de livraison. C'est en tout cas ce que dévoile une nouvelle demande de dépôt de brevet de l'entreprise américaine. Les drones en question se dirigeraient vers les adresses des clients grâce aux diverses caméras, capteurs et sonars embarqués dans le camion.

Depuis plusieurs années maintenant, de nombreuses entreprises essaient de moderniser leurs activités en y incluant des drones. C'est notamment le cas de la Poste, qui effectue des livraisons en haute montagne avec des drones depuis 2019, ou encore de Domino's Pizza qui a testé le dispositif sur des plages néerlandaises.

Dans ce domaine, Amazon fait officie de précurseur, puisque le géant américain cherche à développer la livraison via des drones depuis 2014. Cette volonté s'est matérialisée avec le projet Amazon Prime Air présenté en juin 2019, un drone capable de livrer votre commande en 30 minutes seulement. Seulement, la pandémie de Covid-19 a mis un coup d'arrêt aux ambitions d'Amazon, et pour l'heure, la livraison via des drones semble avoir été reléguée au second plan.

Des camions de livraison remplis de drones

En apparence en tout cas. Comme le révèle un brevet d'Amazon déposé à l'Office américain de la protection intellectuelle, le géant du e-commerce planche sur un nouveau système, qui allierait les camions de livraison traditionnels aux drones. Le principe est simple, les camions embarqueraient des dizaines de drones à leur bord, en plus des colis des nombreux clients.

Une fois le camion arrivé dans la rue d'un ou plusieurs clients, les drones volants et terrestres (selon le poids du colis) se chargeront ensuite d'assurer la livraison des paquets jusqu'aux domiciles des consommateurs. Pour se repérer dans l'espace, les drones s'appuieraient sur une armada de capteurs, de sonars et de radars embarqués dans le camion. Une fois les données de navigation scannées et enregistrées, le conducteur du camion les enverra aux drones afin qu'ils puissent procéder à la livraison.

En cas d'obstacle sur la route, le drone pourra en informer le conducteur installé dans le camion. Ce dernier se chargera de trouver un autre itinéraire au drone. Bien entendu, il convient de rappeler qu'il s'agit d'un brevet et que rien ne dit qu'Amazon utilise cette technologie un jour.

Source : New Atlas