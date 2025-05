Samsung confirme la date de lancement du Galaxy S25 Edge, son mobile ultra fin et léger

Plus que quelques jours à attendre pour le lancement international du Galaxy S25 Edge, le smartphone premium ultra fin et léger de Samsung. Nous apprenons en outre qu'il sera équipé d'un capteur photo de 200 MP.

Samsung nous tease depuis des mois, le moment de vérité approche. Le constructeur avait officialisé son Galaxy S25 Edge en janvier dernier lors de l'annonce de la série Galaxy S25, avant de montrer l'appareil au MWC de Barcelone. Il fait désormais savoir qu'une conférence de lancement pour le produit se tiendra le 13 mai 2025 à 9h pour la Corée du Sud, ce qui nous amène au 13 mai 2025 à 2h du matin chez nous.

D'habitude, Samsung choisit un horaire plus adapté aux pays occidentaux (début d'après-midi aux États-Unis et début de soirée en Europe). Là, en préférant donner le coup d'envoi du Galaxy S25 à un horaire décent en Corée du Sud, le fabricant nous laisse penser que cet appareil au design misant sur la finesse et la légèreté risque de s'adresser plus particulièrement au marché local. Ne vous en faites pas, cela ne signifie pas pour autant que le smartphone ne sera pas du tout disponible chez nous.

Une caméra 200 MP pour le Galaxy S25 Edge

“Nous nous efforçons constamment de comprendre l'évolution des besoins de nos utilisateurs et d'innover pour leur apporter ce qu'ils recherchent. En repoussant les limites de la technologie mobile, nous allons au-delà de leurs attentes et ouvrons de nouvelles perspectives. Le dernier-né de la série Galaxy S est à la fois un puissant compagnon d'IA et une merveille d'ingénierie, alliant performances haut de gamme et portabilité supérieure”, explique Samsung dans un communiqué.

“Plus qu'un simple smartphone fin, chaque courbe, chaque contour et chaque composant témoignent d'une avancée technologique de précision pour une expérience premium digne de la série S. Le Galaxy S25 Edge établit non seulement une nouvelle norme en matière de smartphone, mais ouvre également une nouvelle ère de croissance pour l'industrie mobile”, s'enthousiasme même la marque.

Samsung précise que le capteur principal du S25 Edge bénéficiera d'une définition de 200 MP. Mais la taille de celui-ci est aussi un élément à prendre pour estimer la qualité d'un appareil photo. Pour le reste des caractéristiques techniques, il nous reste quelques jours à attendre.