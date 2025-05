L’iPhone 17 se prépare à booster sa batterie et sa recharge avec ces changements attendus

Apple s’apprête à dévoiler l’iPhone 17 en septembre. Parmi les nouveautés, la batterie et la recharge bénéficient de plusieurs évolutions discrètes mais utiles. De quoi améliorer l’autonomie sans forcément augmenter la taille des accus.

Chaque nouvelle version de l’iPhone suscite les mêmes attentes : plus rapide, plus endurant, plus intelligent. Pourtant, Apple reste souvent discret sur les chiffres liés à la batterie. Contrairement à certains concurrents qui misent sur des charges ultra-rapides et des capacités massives, la marque préfère des ajustements internes pour optimiser l’usage quotidien. C’est exactement ce qui semble se préparer avec la gamme iPhone 17.

Les modèles attendus — iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et Pro Max — conserveraient des batteries de capacité similaire à celles des iPhone 16 tels que l'iPhone 16 Pro. Mais Apple introduirait la technologie de batterie empilée, déjà aperçue sur l’iPhone 15 Pro Max. Ces cellules plus denses permettent un meilleur rendement énergétique. En parallèle, un nouvel adhésif électrique faciliterait grandement le remplacement de ce composant, en desserrant la colle via un léger courant. Une première chez la marque à la pomme, qui pourrait améliorer la réparabilité.

L’iPhone 17 pourrait gagner en autonomie grâce à sa puce A19 et à des composants plus économes

La véritable amélioration pourrait venir de son processeur. Les iPhone 17 et 17 Air intégreraient la puce A19, tandis que les versions Pro utiliseraient une A19 Pro plus performante. Même si l’architecture reste floue (3 nm ou 2 nm), Apple promet une meilleure efficacité énergétique. D’autres composants, comme les nouveaux écrans OLED M14 et les modems 5G maison, consommeraient aussi moins d’énergie. Résultat attendu : une autonomie en hausse sans avoir besoin d’une batterie plus grosse.

Côté recharge, les changements sont plus timides. Pas d’augmentation de la puissance filaire, qui devrait rester autour de 27 à 30 W. Mais une nouveauté importante pourrait faire son arrivée sur les modèles Pro : la recharge sans fil inversée. Apple testerait une puissance de 7,5 W pour alimenter des AirPods ou une Apple Watch via l’arrière du téléphone. Le tout passera par le MagSafe, toujours limité à 15 W. L’ensemble de la gamme conservera le port USB-C avec charge rapide en USB Power Delivery. Aucun chargeur ne sera fourni dans la boîte, comme c’est désormais la règle.