Le fabricant de l’iPhone va construire des voitures électriques avec Mitsubishi

Mitsubishi prépare une voiture électrique qui sera produite à Taïwan par Foxconn. Oui, ce même Foxconn qui fabrique les iPhone, entre dans l'industrie automobile.

Largement à la traîne sur la concurrence sur le marché du 100 % électrique, Mitsubishi est en train de développer un nouveau modèle, qui devrait être commercialisé au second semestre 2026. Si le constructeur automobile japonais, qui fait partie de l'alliance Renault-Nissan, s'occupe de la partie conception, la fabrication sera quant à elle sous-traitée à un certain Foxconn, entreprise bien conne pour s'occuper de l'assemblage des iPhone d'Apple.

La BBC précise qu'un accord de principe a été trouvé entre Mitsubishi Motors et Foxconn pour la production d'une voiture 100 % électrique dans des usines situées à Taïwan. Cet accord est pour l'instant non contraignant et les négociations doivent se poursuivre entre les deux entités pour l'entériner définitivement.

Mitsubishi fait appel à Foxconn

Pour Foxconn, il s'agit du premier contrat majeur de ce type avec l'industrie automobile. La société taïwanaise, qui avait déjà annoncé s'intéresser au marché automobile, pourrait en profiter pour acquérir des parts du groupe Nissan Motor dans la transaction.

Concrètement, c'est Foxtron qui va être chargé de la production des voitures électriques Mitsubishi. Foxtron est une coentreprise créée par Foxconn et le constructeur automobile (taïwanais lui aussi) Yulon Motor, spécialisée dans les véhicules électriques. “Foxtron fournira des services de conception et de gestion de la fabrication”, apprend-on.

Pour Mitsubishi, l'enjeu est d'enfin se lancer véritablement sur le terrain du tout-électrique, qu'il a longtemps négligé. S'y imposer risque d'être compliqué, alors qu'un certain nombre d'acteurs est déjà bien implanté et face à l'émergence des marques chinoises, comme BYD, qui ambitionnent de conquérir le monde.

BYD, de plus en plus présent en Europe par exemple, a déjà dépassé le chiffre d’affaires de Tesla en 2024, accumulant des revenus de 98 milliards d’euros grâce à la vente de 4,3 millions de véhicules. BYD mise sur des tarifs agressifs ainsi qu'un catalogue partagé entre hybride et 100 % électrique pour sortir du lot et convaincre les consommateurs. Nous verrons dans un peu plus d'un an ce que Mitsubishi va proposer pour lutter.