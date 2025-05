La Switch 2 est chère, et pourtant : Nintendo est persuadé de la vendre comme des petits pains

Le prix de la Switch 2 et des produits et services de l'écosystème Nintendo ont fait grincer des dents. Mais cela ne devrait pas freiner les ventes de la console hybride.

Lors de son annonce, la Switch 2 nous avait choqués par son prix et par celui de ses jeux et accessoires. Nintendo a largement revu le tarif de la console à la hausse par rapport à la première génération, et a été le premier acteur de l'industrie à faire monter à 90 euros le coût de ses jeux les plus importants.

Malgré tout, Big N reste très confiant dans ses prévisions de ventes, partagées dans le bilan financier de l'entreprise pour l'année fiscale 2025 (avril 2024 à mars 2025). Le consolier estime en effet qu'il parviendra à écouler 15 millions de Switch 2, ainsi que 45 millions de jeux, jusqu'à la fin de son exercice actuel, qui s'achève fin mars 2026. Étant donné que la Switch 2 va sortir le 5 juin 2025, ces chiffres couvrent donc dix mois d'activité. Nintendo pense donc faire à peu près aussi bien avec la Switch 2 qu'avec la Switch 1 pour le lancement.

La Switch 2 aussi populaire que la Switch 1 ?

Grâce aux données des précommandes, Nintendo peut prévoir assez précisément quel sera le succès de sa nouvelle console pour les premiers mois de disponibilité. Et celles-ci sont très bonnes, notamment au Japon, où le constructeur a admis qu'il n'aurait pas suffisamment de stock pour répondre à la demande le jour de la sortie. Précisons que le prix de la Switch 2 n'a pas autant augmenté au Japon qu'en Europe et qu'aux États-Unis, expliquant en partie cet enthousiasme. Nintendo vend d'ailleurs au Japon une version spéciale de la console, bloquée en japonais, pour que les étrangers ne puissent pas se la procurer à moindre coût lors de leur voyage au pays du soleil levant.

Pour le reste, Nintendo a communiqué une baisse assez sensible de ses revenus lors de l'année fiscale passée. Rien de bien alarmant ici : les consommateurs attendaient la Switch 2 et les sorties de jeux étaient assez pauvre. L'entreprise espère une augmentation de 63 % de son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2026.