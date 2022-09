Amazon : de nouvelles enceintes Echo pourraient arriver le 28 septembre 2022

Comme chaque année, Amazon va organiser un gros événement à la fin du mois de septembre, à l’occasion duquel l’entreprise partagera des informations sur ses derniers appareils et services.

L’année dernière, Amazon avait levé le voile sur de nouveaux appareils lors d’une conférence le 28 septembre. L’entreprise américaine avait notamment dévoilé l’Echo Show 15, une enceinte connectée dotée d’un écran géant, mais également Astro, un robot intelligent capable de surveiller votre maison.

Cette année, l’événement d’Amazon se tiendra également à la date du 28 septembre 2022. Dans son invitation, l’entreprise a été plutôt vague sur le genre d’annonce qu’elle fera dura sa conférence, mais on peut tout de même faire des pronostiques sur les appareils à attendre.

Quels appareils pourrait dévoiler Amazon cette année ?

Amazon a toujours un nouvel appareil Echo à présenter lors de son événement annuel, et nous devinons que les haut-parleurs seront au centre de l'attention cette année. Cela fait deux ans que l'Amazon Echo Dot et l'Echo de taille normale ont été rafraîchis, tandis que l'Echo Studio compatible Dolby Atmos a maintenant trois ans, et l'Echo Sub est encore plus vieux. Chacune de ces enceintes peut donc faire l'objet d'une mise à jour.

Au niveau des appareils Fire TV, nous ne nous attendons pas à une nouvelle génération cette année, mais Amazon pourrait toujours nous réserver des surprises. L’année dernière, l’entreprise avait lancé un nouveau Fire TV Stick 4K Max avec toutes les dernières technologies du moment, il est donc peu probable qu’une version améliorée arrive en 2022.

Amazon pourrait également lancer de nouvelles versions des écouteurs sans fil Echo Buds ou des lunettes intelligentes Echo Frames. Comme l'entreprise promet également des mises à jour des fonctionnalités et des services, il est fort probable que de nouvelles améliorations soient apportées à Alexa. Amazon pourrait aussi donner des nouvelles de son service de jeux vidéo dans le cloud, Luna. Il est probable que cette plateforme soit enfin déployée dans plus de pays.

Enfin, cela fait un certain temps que nous n'avons pas entendu parler de la Ring Always Home Cam, ou de tout autre nouveau produit ou service Ring. Il est donc possible qu’Amazon dévoile de nouveaux produits pour la maison connectée la semaine prochaine.