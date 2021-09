Amazon lance Astro, le robot qui surveille votre maison à 1499,99$

Amazon a dévoilé son premier robot domestique du nom d’Astro. Ce dernier a pour mission de s’assurer que tout se passe bien dans votre maison en votre absence. Équipé d’une caméra et de plusieurs capteurs, il reconnaît aussi bien les personnes habitant sous le même toit que les potentiels dangers s’y trouvant. Il est pour l’heure disponible seulement aux États-Unis pour un prix de 1499,99 $.

« C’est de la science-fiction devenue réalité », a déclaré avec fierté Suri Maddhula, membre de l’équipe de développement. Et elle n’a pas complètement tort, tant Astro semble doué d’une personnalité qui lui est propre. Astro, c’est le nouveau robot signé Amazon, dévoilé hier. Son objectif : s’assurer que tout va bien dans la maison de ses propriétaires, à l’aide de ses caméras, ses multiples capteurs intégrés et son intelligence artificielle. Attention néanmoins, il ne s’agit pas d’une « Alexa sur roues », précise le constructeur.

Cela fait quelques années qu’Amazon veut étendre le champ d’action de son assistant personnel. Le but, comme l’expliquait le groupe une fois que la rumeur est devenue officielle, était alors de rendre l’intelligence artificielle réellement intelligente, en lui permettant d’explorer le monde qui l’entoure. C’est désormais chose faite. Jusqu’ici cantonnée aux enceintes connectées et autres appareils, Alexa peut désormais se mouvoir dans toutes les pièces de la maison, pour aussi bien vous amener votre bière que vous prévenir de la présence d’un inconnu.

Astro, le premier robot domestique doué d’intelligence

Lorsque vous êtes absents de chez vous, Astro peut être contrôlé à distance pour filmer ce qu’il s’y passe, afin de surveiller vos enfants ou vos animaux de compagnie. En cas d’événement inhabituel, le robot vous envoie une notification pour que vous puissiez réagir rapidement. Il est également équipé d’une caméra périscope qui lui permet d’examiner les zones en hauteurs, notamment pour vérifier si le gaz est bien éteint comme le montre Amazon.

Sur le même sujet : Amazon dévoile Scout, le robot autonome livreur de colis, en vidéo

Bien entendu, la question de la vie privée se pose. Avoir un robot qui filme tout ce qu’il se passe chez soi, construit par Amazon qui plus est, risque de ne pas inspirer confiance à tout le monde. À cela, le groupe répond qu’il est possible de configurer des zones interdites pour Astro, et que celui-ci possède une fonction « ne pas déranger ». Il est également possible de désactiver ses caméras et micros, bien qu’il devient alors parfaitement inutile.

Astro sera bientôt disponible, seulement aux États-Unis. Son prix conseillé est de 999,99 dollars. Il s’agit toutefois d’une offre limitée. Une fois les stocks écoulés, le robot sera commercialisé 1499,99 dollars. Amazon n’a pas précisé s’il prévoit de le lancer à travers le monde.