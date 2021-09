Amazon pourrait annoncer de nouvelles enceintes Echo le 28 septembre prochain

Amazon a envoyé à divers médias une invitation pour un événement le 28 septembre prochain, à l’occasion duquel l’entreprise dévoilera de nouveaux produits. Comme l'indique l'invitation, l'événement sera axé sur « les nouveautés concernant les derniers appareils, fonctionnalités et services d'Amazon ».

Amazon a invité différents médias pour un événement qui se tiendra la semaine prochaine, mardi 28 septembre à 18 heures, heure française. L'invitation ne contient pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'elle demande aux membres de la presse de se joindre à l'entreprise pour un événement en continu sur invitation seulement.

Cet événement annuel est généralement l'occasion pour Amazon de présenter ses derniers appareils Echo avant les fêtes de fin d'année et c'est généralement là que nous entendons parler des futures mises à jour d'Amazon Prime Video, Amazon Luna et Amazon Music.

Que pourrait annoncer Amazon lors de sa conférence ?

En 2020, Amazon a annoncé de nouvelles enceintes Echo de quatrième génération, son service de cloud gaming Luna, des routeurs maillés Eero compatibles avec le Wi-Fi 6 et des appareils Fire TV. L’entreprise avait également montré un drone de surveillance Ring pour son domicile, mais nous n’avons plus entendu parler de lui depuis cet événement. Amazon pourrait donc profiter de cet événement à la fin du mois pour enfin donner une date de sortie pour son drone de sécurité.

Cette année, nous nous attendons également à entendre parler de la prochaine série d'appareils Echo, dont notamment de nouvelles enceintes intelligentes, de nouveaux écrans intelligents et autres accessoires connectés. On peut également s’attendre à des annonces concernant de nouveaux appareils Eero et Ring pour la maison intelligente.

Contrairement à l’année dernière, Amazon ne devrait cependant pas présenter de nouveau Fire Stick, puisqu’elle a déjà dévoilé sa nouvelle clé TV Fire TV Stick 4K Max au début du mois avec les premiers téléviseurs de l’entreprise. Les nouveaux téléviseurs fabriqués par Amazon sont disponibles en précommande pour les clients américains et devraient arriver en octobre.

Enfin, on peut aussi s’attendre à des nouveautés à propos du service de cloud gaming Luna, qui fête actuellement son premier anniversaire. Pour l’instant, Luna n’est disponible qu’aux États-Unis, mais on espère qu’Amazon lancera bientôt la plateforme dans d’autres pays pour concurrencer d’autres services comme Stadia et GeForce Now.

