Echo Show 15 : prix, date de sortie, nouveautés, tout savoir sur l’écran connecté d’Amazon

Amazon vient d'annoncer l'Echo Show 15, une nouvelle enceinte connectée construite autour d'un écran. Véritable centre de contrôle de la maison connectée, l'écran ambitionne d'aider les familles à organiser leur vie quotidienne. L'accessoire intègre ainsi un système de reconnaissance faciale qui lui permet de s'adapter à chaque utilisateur. Prix, date de sortie, nouveautés…On vous dit tout sur l'Echo Show 15.

Ce 28 septembre 2021, Amazon a organisé une conférence pour dévoiler une série de nouveautés hardware. La firme de Jeff Bezos a notamment annoncé Astro, son premier robot domestique capable de surveiller le domicile des utilisateurs en leur absence.

Lors de la présentation, Amazon a surtout levé le voile sur Echo Show 15, un nouvel écran connecté doté d'une interface entièrement personnalisable. D'après le géant américain, l'accessoire est taillé pour assister “les familles qui jonglent avec des priorités multiples” comme “à quelle heure déposer les enfants à l'entraînement de football, que préparer pour le dîner ou quand prendre le prochain rendez-vous ?”. Il vient rejoindre un catalogue déjà composé de l'Echo Dot, de l'Echo Show 5, l'Echo Show 8 ou encore de l'Echo Show 10.

Quelle date de sortie pour l'Echo Show 15 d'Amazon ?

Amazon n'a pas divulgué la date de sortie de l'Echo Show 15 en France. L'entreprise a cependant listé l'appareil sur sa boutique en ligne avec la mention “Bientôt disponible !”. On imagine que le terminal sera commercialisé pour la période des fêtes de fin d'année.

Quel est le prix de l'Echo Show 15 ?

Amazon proposera l'Echo Show 15 au prix de 249,99 €. Les supports compatibles et les accessoires de fixation permettant de placer l'écran sur un mur seront vendus séparément. Il faudra donc prendre en compte le prix de ces objets à la note déjà salée de l'enceinte.

Comment fonctionne le nouvel écran connecté d'Amazon ?

L'Echo Show 15 est construit autour d'un écran Full HD 1080p de 15,6 pouces. Cet écran connecté peut être fixé au mur, à la manière d'un cadre, ou simplement déposé sur un meuble en orientation portrait ou paysage. L'appareil est alimenté par un processeur Amazon AZ2 Neural Edge de nouvelle génération.

L'écran a été pensé comme un hub destiné à faciliter la vie quotidienne des familles. L'interface permet notamment d'afficher en quelques clics sur l'écran tactile, ou en invoquant Alexa, le calendrier familial, une liste de courses, un bloc notes ou un planificateur de repas. “Vous pouvez laisser un mot sur l'heure du dîner aux membres de votre foyer, ou un rappel pour aller promener le chien”, illustre Amazon. Il est clairement conçu pour être disposé dans la cuisine, lieu d'échange par excellence. L'écran est d'ailleurs capable d'afficher une recette de cuisine pas à pas, sur Marmiton par exemple.

La caméra de 5 mégapixels intègre un système de reconnaissance faciale afin d'offrir une interface personnalisée pour chaque membre de la famille. Cette technologie va adapter les éléments affichés à l'écran à la personne qui se tient devant l'Echo Show. La dalle vous montrera par exemple vos rappels, les événements de votre calendrier, les musiques que vous avez récemment écoutés ou des mots laissés par d’autres habitants de la maison. Grâce à la reconnaissance faciale, vous pouvez d'ailleurs laisser un message qui ne sera lu que par un membre bien précis de la famille.

L'Echo Show 15 peut aussi faire office de second téléviseur. Avec l'écran intégré, vous pouvez regarder des films et des séries sur Prime Video, Netflix ou Molotov, ou encore regarder une chaîne d'actualités comme France Info, France Inter, ou encore, Europe 1. Il est aussi possible d'écouter un livre audio sur Audible en demandant à l'assistant vocal Alexa. Pendant que vous regardez du contenu, vous êtes libre de garder un oeil sur les images d'une caméra connectée ou une sonnette (Ring par exemple) grâce à une fonction PIP (Picture in Picture).

Soucieux de rassurer les utilisateurs concernant le respect de leur vie privée, Amazon assure que toutes les images liées à la reconnaissance faciale sont chiffrées et stockées en local sur l'appareil. Ces données précieuses ne sont pas transmises sur des serveurs à distance. Vous pouvez effacer ces informations n'importe quand. De plus, la caméra et le micro d’Echo Show 15 peuvent être coupés par précaution. Un cache apparait alors devant le capteur.

Enfin, l'écran connecté peut se convertir en simple élément décoratif quand vous ne vous en servez pas. Des services intégrés permettent d'afficher “vos albums Amazon Photos ou encore des collections d’œuvres et d’images”. On retrouve des options similaires sur la plupart des téléviseurs connectés.