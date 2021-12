Amazon casse le prix de la Nvidia Shield TV Pro, ne trainez pas

Deux semaines après une première promo intéressante sur la Shield TV Pro, Amazon repasse à l'offensive après Noël. La box Android TV de Nvidia repasse sous la barre des 175 € (173,99 € très exactement) alors qu'elle est proposée en temps normal à 219 €. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction de plus de 21%. On vous conseille de ne pas trop trainer.

Les promos de fin d'année se poursuivent sur Amazon. Et si vous cherchez une offre intéressante pour vous procurer une box Android TV très complète, la Nvidia Shield TV Pro est de retour à bon prix sur le site de vente en ligne. Elle s'affiche en effet à 173,99 € au lieu de 219,99 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction immédiate 46 € ou de 21%.

On ne présente plus la Shield TV Pro, la référence des box Android TV. C'est une version avancée de la Shield TV standard avec laquelle elle a été lancée en 2019. C'est évidemment vers le modèle Pro qu'il faut se turner pour bénéficier de l'expérience la plus complète. Elle reprend notamment le design du modèle d'origine et s'accompagne d'une nouvelle télécommande.

Pour en venir aux caractéristiques, la Shield TV Pro est compatible 4K HDR avec Dolby Vision et Atmos. C'est grâce à la puissance de traitement de sa puce Tegra X1+ qui est épaulée par 3 Go de mémoire vive et 16 Go d'espace de stockage interne. À 173,99 €, vous pouvez vous offrir la Nvidia Shield TV Pro à son meilleur prix en cette fin d'année.