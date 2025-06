Amazon brade le Nothing Phone (3a) Pro à un super prix avant le Prime Day

Vous voulez vous offrir le Phone (3a) Pro ? Avant le Prime Day, la plateforme allemande d'Amazon vous donne la possibilité d'avoir le smartphone de Nothing à un super prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Comme vous le savez certainement, le Prime Day 2025 d'Amazon se tiendra du 8 au 11 juillet prochain en France, mais aussi dans d'autres pays européens tels que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Avant son événement réservé aux membres Prime, le géant du commerce en ligne a décidé de brader le Nothing Phone (3a) Pro sur sa plateforme allemande, dans le cadre d'une offre à durée indéterminée.

Disponible dans un coloris noir, le modèle Pro du Phone (3a) est au tarif exact de 340,32 euros au lieu de 419 euros, soit près de 80 euros de moins par rapport au prix constaté sur Amazon France. À titre d'information, la somme de 340,32 euros est obtenue lorsque l'article est ajouté au panier et comprend des frais de port de 5,02 euros pour une livraison du produit en France.

Le Nothing Phone (3a) Pro et ses points forts

Pour rappel, le Phone (3a) Pro de Nothing embarque un écran AMOLED de 6,77 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2392 pixels, une densité de 387 ppp, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1300 nits.

Le smartphone de la marque britannique dispose également du processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 50W et du système d'exploitation mobile Android 15 associé à une surcouche Nothing OS 3.1 (comprenant l'interface Glyph).

La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'un capteur principal grand angle de 50 MP (f/1.88), d'un capteur téléobjectif de 50 MP (f/2.55), d'un capteur ultra grand angle de 8 MP (f/2.2) et d'un capteur frontal grand angle de 50 MP. Quant à la connectivité, on retrouve le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4, l'USB Type-C, le GPS, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.