Amazon brade l’Asus VivoBook Pro 14 OLED à moins de 550 euros pendant le Black Friday

Vous souhaitez vous équipez d'un PC ultra portable pas cher ? Alors profitez du Black Friday Amazon pour vous offrir le PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED pour seulement 549,99 euros. Pour ce tout petit prix, vous aurez un modèle ultra-léger avec un bel écran OLED. Une offre à ne rater sous aucun prétexte.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday bat son plein sur Amazon avec de nombreuses promotions sur tout le site. On trouve par exemple un bon plan pour s'équiper du PC portable Asus VivoBook Pro 14 OLED pour 549,99 € au lieu de 719,99 €, soit une réduction de 24 % qui vous fait économiser pas moins de 170 €. La livraison est également gratuite puisque le produit est vendu et livré par Amazon.

ASUS VIVOBOOK 14 PRO OLED, UN PC ULTRA PORTABLE TRÈS PERFORMANT À PRIX RAISONNABLE

Si le prix de ce PC ultra-portable est très intéressant, la fiche technique l’est tout autant. En effet, on y retrouve un écran OLED 14 pouces de définition 2.8K (2880 x 1800 pixels) intégrant la technologie NanoEdge pour avoir les bordures les plus fines possibles. Il offre ainsi un rapport écran/appareil de 84 %. C’est un écran qui plaira particulièrement aux métiers créatifs puisqu’il affiche des couleurs plus vraies que nature grâce à sa colorimétrie 100 % DCI-P3, certifiée PANTONE.

La partie hardware se compose d'un processeur 6 coeurs AMD Ryzen 5 5600H cadencé jusqu’à 4,2 GHz en mode turbo avec carte graphique intégrée. Il est couplé à 8 Go de mémoire RAM. La partie stockage est confié à un SSD NVMe d'une capacité de 512 Go.

Comme son nom le laisse sous entendre, cet Asus VivoBook Pro se destine aux professionnels à la recherche d'un PC portable compact mais performant. La partie connectique se devait donc d’être également bien fournie avec notamment un port USB 3.2 Gen 1 type 1, deux ports USB Type A, un port USB 3.2 Gen 1 type C, un port HDMI, une prise jack 3,5 mm et un lecteur de cartes microSD. Enfin, le tout tourne sous Windows 11.

À lire également :