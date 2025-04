Vous voulez vous offrir une tablette Apple à un prix tout à fait raisonnable ? Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer en promotion l'iPad 10e génération avec 256 Go de stockage.

Un mois après la sortie du nouvel iPad doté de la puce A16, l'iPad de 10e génération devient abordable chez Amazon. Actuellement, la tablette Apple incluant 256 Go d'espace de stockage est à 389,99 euros au lieu de 549 euros, ce qui correspond à une jolie réduction de 160 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Pour information, seul le coloris argent de l'iPad est proposé à moins de 390 euros. D'autres modèles de la tablette sont également suggérés mais ces derniers sont 70 euros plus chers. Aussi, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé au même moment que l'iPad Pro avec M2, l'iPad 10 (2022) est équipé d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une définition de 2360 x 1640 pixels, un affichage True Tone et une densité de 264 ppp. La tablette tactile Apple embarque aussi une puce A14 Bionic, une mémoire vive de 4 Go de RAM, le système d'exploitation iPadOS 16 et une autonomie pouvant atteindre les 10 heures d'utilisation.

À propos de la partie photo de l'iPad, celle-ci inclut un capteur arrière de 12 MP (grand angle) et une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP. De son côté, la connectivité comprend notamment la norme Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et un connecteur USB-C. Enfin, un câble de charge USB‑C (1 m) et un adaptateur secteur USB‑C de 20 W sont fournis avec l'iPad d'Apple.