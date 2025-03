Faut-il acheter le nouvel iPad A16 ou économiser avec l’iPad 10e génération ?

Apple vient de dévoiler son nouvel iPad équipé de la puce A16, une version améliorée qui remplace l’iPad 10e génération. Mais faut-il vraiment craquer pour ce modèle ou profiter des réductions sur l’ancienne version ? Peu de différences séparent ces tablettes, et la question du prix est plus que jamais importante.

Avec chaque nouvelle sortie d’Apple, les utilisateurs se demandent s’il est pertinent de passer au dernier modèle ou s’ils peuvent économiser en optant pour la génération précédente. L’iPad A16 ne fait pas exception. À première vue, cette version ressemble beaucoup à l’iPad 10e génération, sorti en 2022. Pourtant, la marques met en avant quelques améliorations, notamment au niveau des performances et du stockage. Mais sont-elles réellement indispensables au quotidien ?

L’iPad A16 est disponible en France à partir de 409 €, tandis que l’iPad 10e génération peut actuellement se trouver en promotion autour de 349 €, voire moins selon les revendeurs. Une différence de prix qui pose la question : est-ce que les améliorations justifient l’investissement supplémentaire ? Pour y voir plus clair, examinons ce qui change réellement entre ces deux modèles et ce que cela implique pour les utilisateurs.

L’iPad A16 apporte plus de puissance et de stockage, mais peu de vraies nouveautés

Le principal atout de l’iPad A16 est son processeur plus puissant. Il embarque comme son nom l’indique, la puce A16 Bionic, la même que celle des iPhone 14 Pro et iPhone 15, alors que l’iPad 10e génération se contente de la puce A14 Bionic. Apple annonce un gain de 30 % en performances, un avantage qui pourra se faire sentir sur certaines applications gourmandes, comme l’édition photo ou les jeux. Cependant, pour un usage classique (navigation, streaming, bureautique), la différence sera minime. Même les animations et la fluidité générale resteront similaires dans la plupart des cas.

L’autre changement notable concerne le stockage de base, qui passe de 64 Go à 128 Go sur l’iPad A16, sans augmentation de prix. Pour ceux qui stockent beaucoup de fichiers, cela peut être un critère important. En revanche, l’écran reste quasiment identique, avec une dalle LCD de 11 pouces offrant la même résolution et luminosité sur les deux modèles.

L’autonomie annoncée est aussi la même, avec environ 10 heures d’utilisation en moyenne. Même constat pour la compatibilité avec l’Apple Pencil et les accessoires. Finalement, si vous avez déjà un iPad 10e génération ou que vous cherchez simplement une tablette pour un usage basique, la différence de prix ne se justifie pas forcément. À moins d’avoir absolument besoin de plus de stockage, mieux vaut économiser et profiter des promotions sur l’ancien modèle.