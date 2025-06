Amazon baisse le prix des écouteurs sans fil Pulse Explore pour PS5

Les écouteurs sans fil Pulse Explore de Sony sont en promotion chez Amazon. Lors d'une vente flash, les accessoires conçus pour la PS5 font l'objet d'une réduction intéressante de plus de 35 % de la part du célèbre site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'à ce mercredi 11 juin 2025, Amazon effectue une vente flash sur les écouteurs sans fil Pulse Explore. Proposés dans un coloris blanc, les accessoires de Sony, dédiés à la PS5, sont à 139,99 euros au lieu de 219,99 euros, soit une remise immédiate de 36 % de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Dévoilés au même moment que la PlayStation Portal, les Pulse Explore ont été conçus pour être utilisés avec la PS5, un PC/Mac ou bien encore un appareil mobile. Il s'agit d'une paire d'écouteurs Bluetooth qui promet 5 heures d'autonomie, voire 10 heures si vous utilisez l'étui de charge fourni. Les écouteurs Pulse Explore de Sony disposent d'un rendu audio convaincant grâce aux drivers magnétiques planaires.

On peut aussi trouver deux microphones dotés d'une technologie de réduction de bruit optimisée par l'intelligence artificielle, ainsi que la technologie PlayStation Link permettant de réduire au minimum la latence entre les écouteurs sans fil et la console de jeu. Enfin, les Sony Pulse Explore sont accompagnés d'un adaptateur USB PlayStation Link, de six embouts pour écouteur et d'un câble USB.