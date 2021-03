Alexa : l’appli Xbox permet désormais d’accéder à 100% des fonctionnalités de l’assistant

Alexa, l'assistant personnel d'Amazon, débarque sur Xbox Series X et Xbox One. Attention toutefois, il sera nécessaire d'être propriétaire d'une enceinte Amazon Echo ou un autre appareil qui propose Alexa pour profiter de toutes les fonctionnalités.

Comme vous le savez peut-être, la Xbox One propose depuis 2018 une compatibilité limitée avec Alexa. En effet, il n'était pas possible de profiter de l'ensemble des fonctionnalités offertes par Alexa depuis votre console. Ce n'est désormais plus le cas. Comme le rapportent nos confrères du site SlashGear, l'application Alexa est en cours de déploiement sur le Microsoft Store.

Grâce à elle, les utilisateurs seront en mesure de jouir de l'ensemble des possibilités offertes par l'assistant personnel depuis leur Xbox One, ou leur Xbox Series X et Series S. En d'autres termes, il sera possible d'accéder à votre playlist préférée, de lancer un jeu ou d'allumer votre console à distance (c'était déjà possible précédemment), de voir votre liste de course ou d'accéder rapidement à vos caméras connectées, le tout sur l'écran de votre salon.

Pratique si vous êtes par exemple propriétaire d'une sonnette connectée Amazon Ring et que vous souhaitez voir qui sonne à la porte sans quitter votre canapé. Seul bémol, il sera impératif d'être en possession d'une enceinte Amazon Echo ou d'un autre appareil embarquant Alexa pour pouvoir profiter de ces fonctionnalités depuis votre console Xbox.

À lire également : Alexa traduit désormais vos conversations à la volée sur les enceintes Echo Show

Bienvenu Alexa, au revoir Cortana

Pour rappel, l'assistant de Microsoft Cortana a progressivement disparu des consoles de l'entreprise américaine au profit de Google Assistant et Amazon Alexa. Déjà en 2019, Microsoft avait fait le choix de ne plus proposer nativement Cortana sur la Xbox One. Auparavant, il était possible de communiquer avec Cortana via le micro de son casque gaming.

Pour contrôler votre Xbox via Cortana, il faut donc passer par l'application Android, iOS ou Windows de l'assistant. Dans la foulée, Microsoft a également séparé Cortana de Windows 10, devenant une application à part entière et non un service installé nativement. Pour autant, le constructeur n'a pas laissé son assistant à l'abandon, et Cortana se dote encore de fonctionnalités inédites sur Windows 10, à commencer par la possibilité de rechercher un fichier sur PC uniquement par la voix.

Source : Slashgear