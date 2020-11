Ring : Amazon rappelle 350 000 sonnettes vidéo à cause d’un risque d’incendie

Ring et Amazon rappellent 350 000 sonnettes vidéo à cause d'un risque d'incendie. Cette avarie concerne uniquement les sonneries vidéo connectées Ring de seconde génération.

Voilà une nouvelle mésaventure à rajouter au compte d'Amazon Ring. Après l'histoire du hacking d'une caméra Ring et le traumatisme d'une jeune fille, voilà que le constructeur est contraint de rappeler des centaines de milliers de sonnettes vidéo connectées Ring. Cette procédure concerne uniquement les sonneries de seconde génération, portant le numéro de série 5UM5E5.

Selon les dires du géant américain, la batterie peut surchauffer lorsque des vis non homologuées ou incorrectes ont été utilisées pour l'installation. En effet, certaines vis peuvent percer la batterie durant le processus, et provoquer à postériori des incendies. En tout cas, ce rappel concerne pas moins de 350 000 sonneries vidéo connectées Ring de seconde génération aux États-Unis, et 8700 au Canada. Tous les modèles rappelés ont été vendus entre juin et octobre 2020.

23 incendies répertoriés par Ring

Pour l'heure, aucune instruction concernant la France, mais vous pouvez tout même comparer le numéro de série de votre sonnerie connectée avec celui indiqué par Amazon. La firme basée à Seattle précise qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer systématiquement son appareil. En effet, il suffit de consulter le guide d'utilisation des sonnettes Ring et de suivre les nouvelles instructions.

“Si la sonnette est correctement installée, il n'y a aucun risque pour les consommateurs ni aucun danger potentiel”, assure Ring dans son rappel. Selon la Commission de sécurité américaine des produits de consommation, Ring a enregistré 85 incidents provoqués par l'utilisation de mauvaises vis durant l'installation. Au total, 23 sonneries connectées ont pris feu et causé des dommages matériels mineurs.

Pour rappel, Amazon et Ring viennent de lancer un drone de surveillance. Appelé Ring Always Home Cam, ce drone garde un oeil sur votre maison durant votre absence. Selon les dires du constructeur, le drone s'active dès qu'une effraction est repérée. À ce moment précis, l'appareil quitte son socle et couvre l'ensemble du domicile à la recherche du cambrioleur.

De votre côté, l'utilisateur peut directement accéder au flux vidéo du drone depuis l'application compagnon sur Android et iOS. Cette caméra de sécurité volante sera vendue en 2021 au prix de 249,99 $.

Source : Engadget