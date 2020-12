Windows 10 : 6 ans plus tard, Cortana s’est enfin trouvé une utilité

Cortana devrait prochainement bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité bien pratique. En effet, certains utilisateurs du programme Insider ont remarqué une nouvelle feature dans la nouvelle Build de Windows 10 : la possibilité de chercher un fichier en demandant directement à l’assistante virtuelle.

Cortana est de plus en plus mise de côté par Microsoft. Paradoxalement, l’assistante virtuelle va bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité bien pratique qui devrait faciliter la vie des utilisateurs et qui a fait son apparition pour les membres du programme Insider de Windows : il est désormais possible de chercher un fichier sur votre PC en n’utilisant que la voix.

Les utilisateurs du programme Insider ont en effet accès à une nouvelle Build de Windows 10. Pour rappel, ce programme permet de beta tester en avance les prochaines fonctionnalités du système d’exploitation avant leur diffusion officielle (ou non si elles n’ont pas convaincu).

Un fichier peut parfois se perdre dans les entrailles de votre ordinateur et dans ce cas, utiliser le moteur de recherche est une solution. Il est désormais possible de le faire à la voix. Cortana utilise en effet l’IA pour retrouver le fichier en question. Microsoft précise que l’assistante reconnait plusieurs façons de procéder.

« Hey Cortana, trouve moi un fichier »

Par exemple, il est possible de rechercher un fichier par date en disant « Hey Cortana, trouve mes PDF récents », voire même selon son auteur via un « Cortana, retrouve le fichier Excel budget envoyé par Anthony ». La firme de Redmond précise également que les utilisateurs d’un compte professionnel peuvent aussi utiliser cette méthode pour retrouver un fichier sur One Drive. Pratique. Pour le moment, la chose n’est disponible qu’en anglais.

Reste maintenant à savoir si cette fonctionnalité sera utilisée ou non par le grand public. Cortana est en effet de plus en plus boudée et Microsoft propose désormais de totalement s’en passer. En effet, il est possible de supprimer le bouton de l’assistante dans la barre des tâches de Windows 10 et lors d’un premier démarrage du système d’exploitation, il nous est même proposé de ne pas l’utiliser du tout. Sur smartphone, Cortana n’est même plus disponible.

En tout cas, si cette nouvelle fonctionnalité arrive à convaincre les Insiders, on peut s’attendre à la voir débarquer tôt ou tard dans une prochaine mise à jour. Et vous, cette nouvelle feature pourrait-elle vous intéresser ? Dites-le-nous dans les commentaires !