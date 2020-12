Alexa traduit désormais vos conversations à la volée sur les enceintes Echo Show

Amazon lance une fonctionnalité très pratique sur les Echo Show, les enceintes avec écran. A partir de ce mardi 15 décembre, il est possible d’afficher une traduction à la volée de vos conversation devant l’enceinte. Pour l’heure la fonctionnalité est néanmoins limitée aux utilisateurs américains.

On oublie facilement les progrès énormes qui sont faits en matière de traduction dopée au machine learning. Souvenez-vous, il y a seulement une dizaine d’années à quoi ressemblaient les traductions automatiques de Google – si le résultat pouvait parfois se révéler amusant, en pratique il était en général impossible d’utiliser de telles traductions ne serait-ce que pour comprendre vraiment de quoi il était question dans la langue source. Aujourd’hui, non seulement les traductions sont devenues bien plus utiles, mais en prime on peut en profiter sur une multitude d’appareils.

On pense par exemple à Google Traduction sur smartphone, qui vous sauvera assurément la mise lors de séjours à l’étranger, en particulier dans des pays dont vous ne maîtrisez pas la la langue, et où votre connaissance de l’anglais ou d’une autre langue vivante ne vous est d’aucun secours. Or, la traduction dopée au machine learning se fraie peu à peu un chemin sur d’autres appareils. Et c’est désormais le cas, notamment, des enceintes Amazon Echo Show. Amazon annonce en effet l’arrivée de la fonctionnalité Live Translation aux Etats-Unis.

L’enceinte écoute alors la conversation devant elle, et affiche une traduction à la volée avec énoncé du texte dans votre langue. Pour l’heure Live Translation prend en charge l’anglais, le français, l’allemand le hindi, l’italien, l’espagnol et le portugais brésilien. Pour mettre votre enceinte Alexa dans ce mode, il faut simplement dire « Alexa, fais l’interprète ». Le reste est entièrement automatique. Pour mettre fin à cette traduction automatisée, il suffit simplement de dire « Alexa, stop ».

Amazon n’est pas la première entreprise à proposer une telle fonctionnalité. Google propose un mode traduction sur ses enceintes dotées d’un écran, comme le Google Nest Hub, depuis au moins 2019. Reste à savoir quand cette nouveauté sera disponible en France sur les appareils Amazon.