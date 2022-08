Alone in the Dark va encore avoir droit à un reboot, les fans reprennent espoir

Personne ne l’attendait plus et pourtant il est bien là : un nouveau reboot du mythique Alone in the Dark est en préparation. La date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais, à la place, THQ Nordic a dévoilé un premier trailer qui sent bon la nostalgie. En effet, l’éditeur assure que ce nouvel opus sera un véritable retour aux sources, une annonce très bien accueillie par les fans de la série.

Les plus cyniques diront que l’industrie du jeu vidéo est désormais tombée dans les mêmes travers que le cinéma, à savoir se reposer sur les suites, remakes et autres reboot de titre culte plutôt que de se risquer à la nouveauté. Et, bien que cela n’est pas totalement vrai, ne serait-ce que sur la scène indépendante qui occupe désormais une place considérable dans le paysage vidéoludique, on aurait bien du mal à leur donner tort. Il n’y a qu’à voir les sorties prochaines de The Last of Us Part 1 et de Modern Warfare 2, ou encore les rumeurs d’un remake de Quake.

Si certains remake et reboot ne surprennent personne, d’autres en revanche sont plus inattendus. Alone in the Dark, par exemple, est une série que l’on pensait enterrée depuis longtemps. Le premier opus a certes rencontré un succès phénoménal à sa sortie en 1992, et ses suites ont reçu un accueil relativement positif. Mais ses tentatives consécutives de reboot en 2011, 2008 et en fin 2015ont été, il faut bien l’admettre, une série de catastrophes. Pour autant, cela n’a pas empêché THQ Nordic de vouloir remettre le couvert.

Un nouveau reboot d’Alone in the Dark intrigue les fans

En effet, l’éditeur autrichien vient d’annoncer un nouveau reboot de la saga, qui s’inspirera très largement des événements du premier opus de 1992. Sobrement intitulé Alone in the Dark, le jeu reprendra en effet le scénario du titre originel : après la mort de son oncle Jeremy Hartwood, sa nièce Emily et le détective Edward Carnby vont visiter sa demeure, le manoir Derceto pour en déterminer les circonstances.

Ce reboot est annoncé comme « une ré-imagination » du jeu de 1992. Il s’agira d’une « lettre d’amour au jeu d’horreur culte » selon THQ Nordic. Il n’en a pas fallu plus aux fans de la série pour s’enthousiasmer. Dans les commentaires, beaucoup se disent déjà très impatients de découvrir cette nouvelle adaptation. Les autres, plus prudents, attendent plutôt de voir ce qu’il en est. Pour l’heure, la date de sortie n’est pas encore connue.