Marvel’s Spider-Man : ce mod sur PC permet d’incarner Stan Lee et les autres personnages du jeu

Quelques jours seulement après la sortie du portage PC de Marvel's Spider-Man, les mods pullulent déjà sur le web. Si certains d’entre eux se contentent de modifier l’aspect graphique ou le gameplay du jeu, d’autres réalisent le rêve de tout fan de comics : incarner Stan Lee combattant le crime en plein cœur de New York.

Qui dit jeu PC dit bien souvent mod, et les récents portages de Sony de ses titres PlayStation ne font pas exception à la règle. Nous avons notamment pu le voir avec God of War et son armada de mods qui permettent aussi bien d’améliorer le graphisme que de simplement supprimer la barbe de Kratos. On s’attendait donc à ce que Marvel’s Spider-Man ait droit au même traitement, et nous n’avons pas été déçus.

Là encore, on retrouve les traditionnels mods graphiques, qui peuvent parfois changer complètement l’aspect du jeu en s’inspirant des visuels de cinéma ou en le transformant carrément en noir et blanc. Mais les plus drôles sont sans doute ceux qui permettent aux joueurs d’incarner un autre personnage. Si Marvel’s Spider-Man propose une grande variété de costumes pour l’homme-araignée, les mods complètent la panoplie en ajoutant… Stan Lee. Entre autres.

Remplacez Spider-Man par Stan Lee, Miles Morales ou Wilson Fisk

En effet (mini-spoiler droit devant), comme dans toutes les productions Marvel jusqu’à son décès, Stan Lee apparaît bel et bien dans Marvel’s Spider-Man en tant que serveur, dans une scène où Peter et Mary-Jane se retrouvent pour discuter de leur relation. Autrement dit, une modélisation du créateur iconique de comics existe dans le jeu, et les moddeurs ne se sont pas fait prier pour l’utiliser à leur sauce.

Grâce au mod du développeur Robin, il est donc possible de se propulser entre les buildings de New York et combattre les criminels locaux en tant que Stan Lee. Dans la même veine, d’autres mods permettent également de remplacer Spider-Man par Miles Morales, Peter Parker lui-même (même avec sa tenue de laboratoire) ou encore Wilson Fisk. Bref, il y a de quoi s’amuser encore un peu pour tous ceux qui ont déjà terminé le jeu sur PS4 ou PS5.