The Last of Us Part 1 : une nouvelle cinématique fuite, les graphismes sont exceptionnels

Alors que le jeu sortira dans un mois d’un mois, les fuites concernant The Last of Us Part 1 continuent de pulluler sur le web. Cette fois, c’est une cinématique entière qui a été publiée, qui plus est l’une des plus marquantes du titre culte de Naughty Dog. L’occasion de constater l’excellent travail effectué sur l’animation des visages.

Qu’il soit attendu avec impatience par les néophytes ou qu’il suscite l’indignation par son prix jugé trop élevé, The Last of Us Part 1 ne laisse personne indifférent. Aussi, il n’est pas très étonnant de voir les fuites s’enchaîner ces derniers jours, ruinant au passage la communication de Sony sur le sujet. Remake obligé, tout le monde n’a qu’à un mot à la bouche : graphisme. En effet, il est désormais admis que le jeu est un bon jeu. Reste désormais à déterminer si cela vaut le coup d’acheter la version PS5.

Cette décision reviendra à chacun, mais en attendant, force est de constater que Naughty Dog ne s’est pas reposé sur ces lauriers pour améliorer visuellement son titre culte. Nous avons déjà pu le constater au travers des images et trailers officiels : The Last of Us Part 1 est beau. Mais qu’en est-il réellement en jeu, loin des risques de downgrade par rapport à une bande-annonce ? C’est ce que nous permet de voir une cinématique qui vient de fuiter sur la toile.

Les graphismes de The Last of Us Part 1 se dévoilent encore dans cette cinématique

Et quelle cinématique. On ne spoilera pas les quelques personnes restantes à ne pas encore testé le jeu, mais sachez que ce passage du scénario est particulièrement poignant. À ce titre, si vous faites partie de ces personnes, on vous conseille naturellement de ne pas scroller plus loin dans cet article, au risque de vous spoiler.

Émotions obligent, l’emphase est donc particulièrement mise sur les expressions faciales des personnages. Si le jeu des acteurs était déjà très bon, cette nouvelle version du jeu leur fait vraiment honneur, grâce notamment à des animations et des jeux de lumière de toute beauté, qui soulignent toute la gravité de la scène. On vous laisse admirer le résultat.