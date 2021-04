Alexa : téléchargez vos jeux du Xbox Game Pass directement sur votre console

Amazon vient d'annoncer l'intégration d'Alexa au Xbox Game Pass. En d'autres termes, les joueurs peuvent désormais passer par l'assistant intelligent d'Amazon pour déclencher le téléchargement des jeux issus du catalogue du Game Pass sur leur console, sans avoir à l'allumer.

Comme vous le savez peut-être, Microsoft et Amazon travaillent de concert depuis plusieurs années maintenant pour offrir les services d'Alexa aux possesseurs de console Xbox. En 2018, Alexa a débarqué sur la Xbox One et depuis peu, l'application Xbox permet de bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités de l'assistant intelligent d'Amazon.

La nouveauté du jour est à trouver du côté du Xbox Game Pass. Depuis ce mardi 13 avril 2021, il est possible de démarrer le téléchargement des jeux du Xbox Game Pass sur sa Xbox One, sa Xbox Series X ou Series S via Alexa. Plus besoin d'allumer sa console et de passer par l'appli du Xbox Game Pass. Pour ce faire, il suffit tout simplement d'adresser l'ordre suivant à Alexa : “Alexa, télécharge (le jeu de votre choix) du Xbox Game Pass sur ma console Xbox“.

Si vous avez déjà associé votre console à Alexa, l'assistant se chargera alors de trouver le jeu correspondant et l'installera automatiquement sur votre machine. Il est également possible de demander à Alexa quels sont les nouveaux titres disponibles sur le service de Microsoft, ou encore quels sont les jeux qui vont bientôt être retirés du catalogue.

Débuter l'installation n'importe où et n'importe quand

Et si ce n'est pas encore fait, il suffit de prononcer l'ordre précédemment évoqué pour déclencher la configuration de la liaison entre l'assistant et votre console Xbox. Il faudra toutefois avoir télécharger au préalable la compétence Xbox via l'application Alexa. Bien entendu, il est nécessaire de posséder un appareil avec Alexa intégré comme une enceinte connectée Amazon Echo, ou bien tout simplement votre smartphone Android.

Tout l'intérêt de cette fonctionnalité est donc de pouvoir débuter l'installation de ses jeux n'importe où, que vous soyez au travail, en vacances ou chez des amis. Dès que vous êtes chez vous, pas besoin d'attendre, il suffit d'allumer la console et de jouer. Précisons que cette fonctionnalité est pour l'instant uniquement disponible aux États-Unis.

Elle devrait être déployée sur d'autres marchés dans les semaines à venir. Pour rappel, le Xbox Game Pass a accueilli de nouveaux jeux en avril 2021, à commencer par l'incontournable GTA 5. Le jeu culte de Rockstar n'est toutefois disponible que pour les joueurs console et cloud, non pour les utilisateurs PC.

