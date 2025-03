AirPods Pro 2 : Amazon baisse le prix des écouteurs Apple avec USB-C et réduction de bruit

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir les AirPods Pro 2 en promotion ! Au cours d'une vente flash, Amazon propose une réduction de plus de 20 % sur l'achat des écouteurs Apple avec USB-C et réduction de bruit.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce début du mois de mars 2025, Amazon effectue une vente flash sur les célèbres AirPods Pro 2. En ce moment, les écouteurs Apple avec USB-C et réduction de bruit sont à 219 euros au lieu de 279 euros grâce à une remise immédiate de plus de 20 % de la part du site e-commerce.

À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 2023 des écouteurs Apple. De plus, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. En optant pour ce genre de paiement, les mensualités reviennent à 54,75 euros sur une période de quatre mois.

Arrivé en même temps que les iPhone 15, les AirPods Pro de deuxième génération dispose de la puce Apple H2, de la réduction active du bruit, du mode Transparence et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Les écouteurs Apple avec USB-C embarquent aussi deux micros beamforming, l'accéléromètre, l'audio spatial et diverses commandes.

Concernant l'autonomie, les Apple AirPods Pro 2 bénéficient d'une durée d'utilisation qui peut avoisiner les 30 heures grâce à l'étui de chargement fourni. Pour terminer, les écouteurs de la marque à la Pomme possèdent l'indice de protection IP54 qui leur donne la possibilité d'être résistants à la poussière, à la transpiration et à l’eau.