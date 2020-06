WWDC 2020 : comment suivre la conférence Apple en direct à 19h

La WWDC 2020 d’Apple s’apprête à ouvrir ses portes ! Ce lundi 22 juin 2020, Tim Cook lancera le coup d’envoi de la conférence annuelle dédiée aux développeurs. Plusieurs nouveautés sont attendues lors de cette présentation exclusivement en ligne. On vous explique comment suivre la conférence en direct.

Ce lundi 22 juin 2020 à 19H (heure française), Tim Cook, PDG d’Apple, fera son entrée sur scène pour la traditionnelle keynote d’ouverture du WWDC. Comme toujours, la présentation devrait être essentiellement réservée aux nouveautés logicielles du constructeur. Apple devrait notamment évoquer iOS 14, macOS 10.16, iPadOS, watchOS 7 ou encore tvOS 14.

Que faut-il attendre de la WWDC 2020 d’Apple ?

Néanmoins, Apple devrait profiter de la conférence pour lever le voile sur plusieurs nouveautés matérielles. On s’attend notamment à ce que la firme de Cupertino annonce la transition d’Intel vers ARM. Le premier Mac équipé d’un processeur maison ne serait par contre lancé qu’en 2021, le temps que les développeurs s’adaptent à de nouvelles contraintes.

Dans les cartons du constructeur, on trouverait aussi un nouvel iMac avec un design revu et une poignée d’accessoires. Apple présenterait ainsi les AirTags, des trackers permettant de localiser des objets (des clefs par exemple) grâce au Bluetooth, et l’AirPods Studio, un casque audio avec réduction de bruit active. Pour l’heure, il ne s’agit encore que de rumeurs.

En fin d'article, vous pouvez retrouver la vidéo du direct sur YouTube. Si vous souhaitez suivre la conférence sur votre iPad ou votre iPhone, on vous invite à installer l'application Apple Developer via l'App Store.