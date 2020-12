AirPods Max : plus de 300 euros pour changer la batterie ? Apple a fait une boulette sur son site

L’AirPods Max, l’un des casques hi-fi à réduction de bruit active les plus chers du marché, a écopé d’une coquille assez amusante sur le site britannique Apple. Dans les pages d’aide, on pouvait voir que le changement de batterie serait facturé 309 Livres Sterling, soit plus de 330 euros. Heureusement, il s’agissait d’une erreur de typo, depuis corrigée.

Vous trouviez déjà les AirPods Max trop chers ? Dans un marché où les meilleurs casques sans fil avec réduction de bruit active sont tous proposés autour de 300 euros, le positionnement tarifaire des AirPods Max a de quoi surprendre. Même si le produit semble effectivement très bon et premium, il ne révolutionne pas le genre, que ce soit en termes de confort ou même de fonctionnalités (puisque de nombreux casques ont un appairage simplifié via NFC sur Android).

Or, comme le rapporte le site The Register, Apple a fait un peu peur à ses clients britanniques en ajoutant le prix des réparations de l’AirPods Max à ses pages d’aide. On pouvait en effet lire jusqu’à il y a encore quelques heures que changer la batterie de l’AirPods Max serait facturé par Apple la modique somme de 309 Livres Sterling, soit 338 euros. Un prix d’autant plus étonnant que sur les sites américains et les déclinaisons Apple européennes, la même réparation est proposée pour une somme comprise entre 75 dollars et 85 euros.

Lire également : AirPods Max – le design bizarre de sa housse de protection dérange

Évidemment, il s’agissait d’une simple erreur : la firme a rapidement mis à jour la page pour remplacer ce prix un peu absurde par la somme plus raisonnable de 75 Livres Sterling. Ce qui est plutôt amusant dans cette histoire, c’est que comme le prix du casque et des produits Apple sont en général très élevés, ce coût extrême, équivalent à 56% du prix d’un casque neuf, pouvait ne pas paraître si absurde que cela.

Reste à savoir au bout de combien de temps la plupart des utilisateurs devront vraiment remplacer la batterie de leur casque. L’auteur de ces lignes n’a personnellement jamais dû changer la batterie de son Sony WH-1000XM3 acheté il y a près de deux ans. L’autonomie est toujours, au passage, aussi exceptionnelle qu’au premier jour.

Source : The Register