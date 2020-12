AirPods Max : le design bizarre de sa housse de protection dérange

L’AirPods Max, le casque circum-aural d’Apple, fait l’objet de plusieurs polémiques sur Internet. L’une d’entre elles concerne l’étrange design de l’étui de protection, que certains comparent à un soutien-gorge ou un masque pour les yeux. D’autant qu’elle ne semble pas si bien protéger que cela. Est-ce là l’ultime provocation d’Apple ? Où est-ce encore un argument pour vendre des housses de protection premium ? Nous ouvrons ici le débat.

Hier, nous avons relayé dans nos colonnes l’officialisation de l’AirPods Max, nouveau casque sans fil d’Apple. Derrière ce nom se cache le produit que nous connaissions sous le nom d’AirPods Studio. Sous cette appellation, le casque a fait l’objet de nombreuses fuites depuis le mois d’avril. Et les plus récentes affirmaient qu’Apple pourrait le présenter avant la fin de l’année. Cela s’est donc vérifié.

C’est un accessoire haut de gamme, bien évidemment. C’est un casque circum-aural avec deux écouteurs indépendants, recouverts d’un tissu en filet pour la respiration et attachés à l’arceau central en acier inoxydable grâce à des attaches périscopiques et rotatives. Il est compatible Dolby Atmos pour une écoute spatiale. C’est un casque Bluetooth 5.0 intégrant le chipset H1 qui équipe certains casques des marques Apple et Beats, offrant une connectivité avancée avec un iPhone ou un iPad.

Un casque bourré de technologies, mais vendu très cher

C’est un casque équipé de nombreux capteurs et de neuf microphones, dont la majorité sont dédiés à la réduction de bruit active. C’est enfin un casque qui promet 20 heures d’autonomie en continu, que ce soit en lecture audio ou en conversation. Il est livré avec un câble de chargement USB type-C vers Lightning et une housse de protection qui active un mode ultra économie d’énergie.

Deux éléments ont particulièrement étonné les journalistes et les technophiles qui ont suivi ce lancement. Le premier est le prix : 629 euros en France (599 dollars outre-Atlantique). Aucune autre marque ne commercialise un casque audio à ce prix, même celles qui sont dédiées à l’audio haut de gamme (comme B&O, Bose ou Sony). C’est à se demander jusqu’où la marque peut aller. Et nous nous demandons également si la marque arrivera à commercialiser un tel produit à ce prix. Car, la concurrence est forte. Peut-être s’agit-il avant tout d’un produit statutaire, comme l’iPhone 12 Pro Max 512 Go ?

Un étui de protection qui ne protège pas beaucoup

Le deuxième élément qui dérange est l’étui de protection fourni avec le casque. Le clivage est évident. Certains le trouvent moyennement élégant. D’autres le trouvent carrément moche, n’hésitant pas à le comparer à un masque pour les yeux (celui que vous utilisez pour essayer désespérément de dormir dans l’avion), à un sac à main, ou à un soutien-gorge.

Et, même si vous vous dites que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, l’étui de l’AirPods Max n’est objectivement pas pratique. D’abord, des ouvertures sont présentent un peu partout, avec un risque que les écouteurs ou les branches télescopiques soient abimés par les autres objets présents dans votre sac (car, vous n’allez pas vous balader avec le casque à la main). C’est d’autant plus vrai pour la couronne digitale, qui sert à interagir avec le casque. Elle est très exposée. Et elle peut donc être abimée. Aucun autre casque circum-aural haut de gamme n’est vendu avec une housse de protection ouverte.

Un étui gratuit moyen pour vendre des étuis meilleurs ?

Ce qui amène évidemment à une réflexion. Pourquoi fournir cette housse avec le AirPods Max ? Plusieurs hypothèses circulent sur Internet. La plus évidente est commerciale. Apple vous livre un étui peu pratique, pas très joli, pour que vous craquiez pour un autre étui, de bien meilleure qualité, mais payant.

Apple a toujours expliqué que la stratégie de l’entreprise est de vendre des produits, pas des données publicitaires (regard appuyé vers Mountain View). Donc, ce qui est gratuit n’est généralement pas bon. Le forfait gratuit à iCloud hyper limité. Le kit mains libres filaire EarPods n’évolue plus depuis 5 ans. L’adaptateur secteur auparavant fournit avec les iPhone est compatible charge lente 5 watts. Etc.

Pour nous, la logique est ici la même. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à prolonger le débat dans les commentaires ci-dessous.