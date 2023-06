Les AirPods Pro 2 reçoivent l’audio adaptatif, à quoi ça sert ?

Si la WWDC 2023 a été remplie d’annonces logicielles et matérielles, d'un point de vue audio, l'une des révélations les plus intéressantes de l'événement a été la nouvelle technologie Adaptive Audio pour les AirPods Pro 2.

Apple a annoncé qu'elle allait ajouter aux AirPods Pro de deuxième génération une fonction audio adaptatif, combinant l'annulation active du bruit et des modes de transparence basés sur les bruits présents dans l'environnement du porteur. Cette fonctionnalité, ainsi que quelques autres basées sur l'apprentissage automatique, seront disponibles cet automne via une mise à jour logicielle.

Concrètement, l'audio adaptatif est un mode d'écoute qui combine dynamiquement le mode Transparence et l'annulation active du bruit en fonction des conditions de votre environnement. Il passe automatiquement d'un mode à l'autre pour vous offrir la meilleure expérience d’écoute possible, sans vous isoler complètement.

Les AirPods Pro 2 deviennent encore plus intelligents

Grâce à l'apprentissage automatique, les AirPods tenteront d'identifier les bruits que vous n'avez pas besoin d'entendre (comme une tondeuse à gazon bruyante), par opposition aux sons que vous souhaitez probablement entendre (un ami qui essaie de vous parler). Apple a déclaré que le nouveau mode d'écoute adaptera de manière transparente votre contrôle du bruit en fonction de vos déplacements dans différents environnements et de vos interactions tout au long de la journée. Plus vous l’utilisez, et plus ce dernier devrait devenir intelligent.

L’audio adaptatif n’est pas la seule nouveauté au programme pour les écouteurs d’Apple. Ceux-ci reçoivent également le « volume personnalisé », qui utilise l'apprentissage automatique pour prédire le niveau audio souhaité. La société explique que cette fonction « comprendra les conditions environnementales et les préférences d'écoute au fil du temps afin d'ajuster automatiquement l'expérience multimédia ».

On retrouve également une fonctionnalité Conversation Awareness, qui permet de baisser automatiquement le volume, de supprimer les bruits de fond et de se concentrer sur la conversation lorsque vous commencez à parler.

Enfin, les AirPods Pro de la première génération, ainsi que les AirPods 3 et AirPods Max, sont dotés d'une nouvelle fonction de mise en sourdine ou de rétablissement du son, qui vous permet d'appuyer sur la tige (ou la couronne numérique sur les AirPods Max) pour vous mettre en sourdine ou rétablir le son pendant les appels.