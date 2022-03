AirPods : les écouteurs sans fil d’Apple dominent toujours le marché, mais leur popularité chute

Alors que le marché des écouteurs sans fil est en plein essor, les AirPods d’Apple ont significativement perdu en popularité l’année dernière et ont vu une partie de leur part de marché être volée par la concurrence.

Selon la nouvelle étude de Counterpoint, le marché des écouteurs True Wireless semble bien se porter, malgré la pandémie de COVID-19 et les pénuries de composants qui ont paralysé l’industrie ces derniers mois. En effet, les fabricants ont expédié environ 300 millions d’écouteurs sans fil en 2021, contre un peu plus de 230 millions en 2020, soit une augmentation de près de 24 % en seulement un an.

Counterpoint dévoile également que les expéditions ont également augmenté de 25% en termes de valeur, ce qui indique que les clients ont dépensé plus d’argent en 2021 pour se procurer des écouteurs sans fil. L’augmentation des ventes d’écouteurs Bluetooth n’a visiblement pas ravi tous les fabricants, puisqu’Apple, le leader du marché, a vu sa part de marché chuter en 2021.

Apple reste en tête, mais voit sa part de marché s’effondrer

Bien qu’Apple ait réussi à vendre 5% de plus d’écouteurs AirPods par rapport à l’année 2021, notamment grâce à des promotions agressives sur ses AirPods 2 et AirPods Pro, le géant américain a vu sa part de marché dégringoler en 2021. Apple reste tout de même le leader du secteur, mais sa part de marché est passée de 30,2 % en 2020 à 25,6 % en 2021. L’arrivée de la nouvelle génération AirPods 3 à la fin de l’année 2021 ne semble pas avoir permis au fabricant de remonter la pente. De son côté, les ventes de Samsung ont progressé de 33 % grâce à l’arrivée de ses nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro et Galaxy Buds 2.

En 2021, 16 % des ventes concernaient des écouteurs sans fil à plus de 200 dollars, contre seulement 14 % en 2020. Ce segment haut de gamme est toujours dominé par Apple avec 75 % de parts de marché grâce au AirPods. Du côté des segments sous les 50 dollars et entre 50 dollars et 100 dollars, c’est Xiaomi qui prend la tête du classement. Cette année, de nombreuses nouvelles marques ont essayé de pénétrer ce marché déjà bien rempli, dont notamment Nothing avec ses Ear (1) à 99 euros.

Source : Counterpoint