Ahsoka : un nouveau trailer confirme le retour d’Anakin Skywalker dans la série

Nous nous rapprochons de plus en plus de l'arrivée de la très attendue nouvelle série Star Wars Disney+, Ahsoka, avec Rosario Dawson dans le rôle de l'ancienne Jedi. Elle sera rejointe par un des personnages cultes de la saga.

Disney+ a diffusé l’un des trailers les plus attendus de sa série live-action Ahsoka, une bande-annonce qui laisse entrevoir des retrouvailles potentielles entre Ahsoka Tano, incarnée par Rosario Dawson, et son ancien maître Jedi. En effet, le nouveau teaser de 45 secondes d'Ahsoka, intitulé “Force”, comporte une voix off composée de nouveaux dialogues de Christensen dans le rôle d'Anakin Skywalker.

Star Wars revisitera la chronologie de la Guerre des Clones en prises de vue réelles pour la première fois depuis Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith. On sait que l'Anakin de Hayden Christensen n'a jusqu’à présent jamais pu interagir avec Ahsoka Tano, la Padawan d'Anakin ayant été créée pour le film Star Wars : The Clone Wars de 2008. Ce sera alors une première, qui avait déjà été annoncée par un revendeur de produits dérivés il y a quelques semaines.

Anakin va former Ahsoka dans la série

Anakin fait référence à des droïdes ennemis, à une guerre en cours et à son rôle de maître d'Ahsoka, ce qui laisse penser que le dialogue entendu dans le teaser provient d'une scène se déroulant pendant la Guerre des Clones. S'il est possible que cette scène soit un simple flashback, comme la dernière apparition de Christensen dans le rôle d'Anakin dans Obi-Wan Kenobi, le retour d’Anakin pourrait peut-être durer plus longtemps.

Anakin était le Jedi chargé de former Ahsoka pendant la Guerre des Clones, donc nous aurons de nouveau droit à une relation complexe entre un maître et son padawan. Nous avons également droit à beaucoup d'action dans la nouvelle série, et à un affrontement entre Ahsoka et un autre ancien Jedi (qui a pris un chemin beaucoup plus sombre), Baylan Skoll.

Pour rappel, il ne faudra patienter plus que quelques jours avant de découvrir la nouvelle série Star Wars, puisque les deux premiers épisodes d’Ahsoka seront diffusés dès le 23 août prochain sur Disney+. Avant cela, on vous laisse découvrir le trailer ci-dessous dans son intégralité.