Age of Empires 4 : une version Xbox en phase de test chez Microsoft

D'après un leaker réputé, Microsoft prépare actuellement un portage sur les consoles Xbox de Age of Empires 4. Reste maintenant à savoir comment le constructeur compte adapter le gameplay de ce RTS à la manette.

Ce 28 octobre 2021, un monument du jeu de stratégie en temps réel a fait son grand retour. Il s'agit bien entendu d'Age of Empires 4. Attendu depuis plusieurs années, le jeu s'est rapidement imposé comme une valeur sûre, à savoir être un digne héritier des précédents épisodes de la saga, tout en proposant quelques nouveautés (qui toutefois ne changent pas en profondeur l'expérience).

Comme de nombreux titres issus des studios appartenant à Microsoft, le titre est passé par la case “sortie en simultanée sur PC et sur le Xbox Game Pass” afin de s'assurer le succès auprès du plus grand nombre de joueurs possibles. Il faut dire que la manœuvre a marché à plusieurs reprises, que ce soit pour Halo Infinite, pour Forza Horizon 5 qui est devenu le plus gros carton de la plateforme, ou encore pour Flight Simulator.

Age of Empires 4 bientôt sur Xbox ?

Seulement et d'après le leaker ALumia_Italia, la carrière d'Age of Empires 4 pourrait bien se poursuivre prochainement sur Xbox One et Xbox Series X/Series S. En effet, le leaker s'est amusé à fouiner dans le Insider Hub de Microsoft à la recherche de mentions de certains noms de code connus du constructeur.

Or, le nom d'un nouveau fichier téléchargé pour des tests en interne chez la division Xbox de Microsoft a attiré son attention : XIP_CAR_JANUARY_2022. Comme il le précise, CAR est l'abréviation de “CARDINAL”, le nom de code en interne pour Age of Empires 4. Vous l'aurez compris, cet élément indique que Microsoft travaillerait actuellement sur un portage du célèbre RTS sur ses consoles Xbox. Concernant la date de janvier 2022, il paraît peu probable qu'il s'agisse de la date de sortie, aucune information officielle n'étant encore parue au sujet d'un éventuel portage console du titre. En revanche, cette date pourrait référence au début du développement du portage.

Pour rappel, les développeurs du jeu avaient déjà fait savoir qu'ils étaient ouverts à l'idée de proposer Age of Empires 4, une fois le titre lancé sur PC : “Nous pensons à vous. Dès que nous aurons fini de gérer le lancement du jeu sur PC, nous commencerons à réfléchir à la façon de le faire fonctionner sur consoles. Nous n'avons pas encore de plans définitifs, mais c'est maintenant que nous allons commencer à vraiment y réfléchir”, ont-ils déclaré en octobre 2021 dans une interview donnée à nos confrères de Multiplayer-it.

Source : VideoGameChronicles