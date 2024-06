Ces capteurs cutanés imprimables et biodégradables inspirés des araignées vont révolutionner la santé

Des chercheurs de l'université de Cambridge ont conçu des capteurs ultra-légers et écologiques qui peuvent être imprimés « directement et de manière imperceptible » sur des surfaces biologiques, y compris la peau humaine et même les délicats pétales de fleurs.

S'inspirant des maîtres tisserands de la nature, l'équipe de Cambridge a incorporé dans ses fibres bioélectroniques un polymère conducteur biocompatible, le PEDOT:PSS, de l'acide hyaluronique et de l'oxyde de polyéthylène. Produites à partir d'une solution à base d'eau par une méthode de filage orbital, ces fibres sont au moins 50 fois plus petites qu'un cheveu humain, ce qui les rend pratiquement invisibles à l'œil nu. Inspirés par la structure complexe de la soie d'araignée, ces capteurs innovants pourraient révolutionner divers domaines, des soins de santé aux expériences de réalité virtuelle (RV).

Ces capteurs se distinguent par leur incroyable légèreté, qui leur permet d'être imprimés directement sur des surfaces délicates, comme la tête de graine duveteuse d'un pissenlit, sans causer de dommages structurels. Lorsqu'elles sont imprimées sur la peau humaine, les fibres se conforment parfaitement à l'épiderme, exposant les pores de la sueur et permettant une surveillance continue et non intrusive de la santé.

Les nouveaux capteurs pourraient jouer un rôle dans la réalité virtuelle

« Si vous voulez détecter avec précision quelque chose sur une surface biologique comme la peau ou une feuille, l'interface entre le dispositif et la surface est vitale », explique le professeur Yan Yan Shery Huang, qui a dirigé la recherche. « Nous voulons également que la bioélectronique soit totalement imperceptible pour l'utilisateur, afin qu'elle n'interfère en aucune manière avec la manière dont l'utilisateur interagit avec le monde, et nous voulons qu'elle soit durable et qu'elle produise peu de déchets ».

Les applications potentielles de cette technologie sont vastes. Dans le domaine de la santé, l'impression de capteurs directement sur la peau pourrait permettre une surveillance continue plus précise et plus confortable. En outre, ces capteurs pourraient améliorer l'expérience sensorielle dans les applications de réalité virtuelle, en assurant une intégration transparente entre les mondes virtuel et physique.

Le plus remarquable est peut-être le fait que ces fibres bioélectroniques sont non seulement légères et écologiques, mais aussi biodégradables. Lorsqu'elles atteignent la fin de leur durée de vie utile, elles peuvent simplement être lavées, sans laisser de traces. Il reste maintenant à voir si celles-ci seront ou non produites en masse à l’avenir.