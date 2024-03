Free : des abonnés se retrouvent avec la facture d’autres utilisateurs

Pour une raison encore inconnue, des abonnés Free se sont retrouvés avec les factures d’autres utilisateurs au moment de télécharger leur note mensuelle. Résultat, de nombreuses informations personnelles comme le nom/prénom, l’adresse mail et postale ou encore une partie du RIB ont été dévoilés.

Que se passe-t-il chez Free ? Depuis quelques semaines, les anomalies inquiétantes se succèdent chez le trublion du net. Souvenez-vous en février 2024, l’opérateur a été victime d’une fuite massive de données personnelles. En effet, des individus malveillants ont pu accéder à une large liste de noms, adresses et numéros de téléphone de clients Free. La société a d’ailleurs envoyé une salve d’alertes par mail pour prévenir les abonnés de cette brèche et les mettre en garde contre d’éventuelles campagnes de phishing à venir.

Et ce mardi 5 mars 2024, le spécialiste en sécurité informatique Only SaxX a partagé sur X (Twitter) une nouvelle préoccupante. Pour cause, depuis hier certains abonnés Free ont constaté à leur grande surprise une anomalie lors du téléchargement de leur facture mensuelle. En effet, au lieu de se retrouver avec leur bulletin, ils ont pu ouvrir la note d’autres utilisateurs !

Des abonnés Free se retrouvent avec la facture d’autres clients

Fatalement, ces utilisateurs ont pu consulter sans le vouloir des informations personnelles d’autres clients comme :

les noms et prénoms

l’adresse mail

l’adresse postale

l’identifiant Free

Une partie du RIB

la facture détaillée dans son ensemble

la somme à payer

le relevé des appels

🚨🔴CYBERALERT🔴 | 🇫🇷Free, des utilisateurs accèdent aux factures d'autres utilisateurs que les leurs ! Depuis près d'1h, de nombreux utilisateurs de #Free se plaignent d'avoir accès aux factures d'autres utilisateurs. En voulant télécharger sa facture, c'est plutôt la facture… pic.twitter.com/to5Qfe3XTK — Only SaxX (@_SaxX_) March 5, 2024

Sur X, les plaintes des utilisateurs se sont multipliés. “Mon historique de facture fait ressortir des factures de mars 2024 de personnes que je ne connais pas… On est d’accord, ce n’est pas normal”, écrit Left Whelk sur le réseau social. “Bonjour Free ! Est-ce qu’il serait possible que vous puissiez renforcer votre sécurité sur les informations de vos clients ? Nan parce que j’ai voulu télécharger ma facture ce mois-ci et ce n’était pas la mienne… J’ai testé 3 fois : 3 factures de 3 clients différents”, explique un autre utilisateur effaré.

Ces abonnés concernés ont essayé pour la grande majorité d’entrer en contact avec Free, en vain. “Je fais également partie de ce dysfonctionnement, nombreuses factures de clients inconnus. Pris contact avec Free par tous les moyens en notre possession, mais impossible de les avoir”, écrit une autre abonnée.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons tenté de contacter Free également pour avoir une explication sur ce phénomène. Nous attendons toujours la réponse de l’opérateur. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article que nous aurons de plus amples informations sur ce bug.