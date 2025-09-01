AAWireless 2 : le dongle Android Auto sans fil est à un super prix, une occasion rare à saisir

AAWireless 2, le célèbre adapteur Android Auto sans fil devient encore moins cher grâce à une offre à durée limitée. Cet accessoire transforme votre expérience d’Android Auto en éliminant le câble.

De nombreux véhicules, y compris parmi les plus récents, ne prennent toujours pas en charge Android Auto sans fil. Il faut donc à chaque fois brancher son smartphone en filaire. Si vous recherchez une solution simple et efficace pour affranchir de cette contrainte, elle s’appelle AAWireless.

Cet accessoire vous permet de profiter d’Android Auto sans fil dans quasiment n’importe quelle voiture disposant d’un système d’infodivertissement compatible avec l’application de Google. Lancé en 2021, AAWireless est disponible dans une version améliorée depuis l'année dernière, soit trois ans après le premier modèle.

Alors qu'il est déjà à un prix abordable à la base, AAWireless 2 est encore moins cher en ce moment. C'est grâce à l'offre « Back to School » proposée sur le site officiel de la marque pour la rentrée.

Android Auto sans fil : AAWireless 2 passe à 53,99 €

Proposé à 60 € habituellement, AAWireless 2 est à 53,99 € jusqu’au 7 septembre 2025. Les offres promotionnelles sur cet accessoire étant rares, c’est une occasion unique pour l’acheter moins cher. L’offre est d’autant plus intéressante que la première génération du AAWireless coûtait 70 € à son lancement.

Quant aux caractéristiques de la version 2, elle est 30% plus compacte que son prédécesseur. Elle dispose également d’un nouveau bouton physique avec un voyant LED tout autour. Ce bouton multifonction permet, entre autres, de passer d’un smartphone à un autre.

L’une des nouveautés majeures du AAWireless 2 est en effet la possibilité d’associer plusieurs smartphones simultanément et de basculer entre eux sans effort.