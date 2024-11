Android Auto sans fil : le célèbre adaptateur AAWireless passe en version 2 et devient encore plus pratique

Quatre ans après une première version qui avait séduit des dizaines de milliers d'internautes, l'adaptateur AAWireless passe en version 2. Plus compact et plus pratique, le boîtier Android Auto sans fil apporte des nouveautés bienvenues qui corrigent quelques insuffisances du premier modèle.

Android Auto est indispensable pour des millions d'automobilistes dans le monde, mais la plupart des voitures ne sont pas compatibles avec la liaison sans fil. Une contrainte s'impose donc : celle de devoir laisser son smartphone branché en permanence pour profiter pleinement d'Android Auto.

Parce qu'il y a toujours une astuce pour contourner les problèmes en matière de Tech, la délivrance n'allait pas tarder à arriver pour les millions d'utilisateurs qui cherchaient un moyen de se libérer du câble.

En 2021, AAWireless, le premier adaptateur sans fil d'Android Auto est commercialisé, quelques mois après la présentation du projet qui a connu un énorme engouement sur les réseaux de crowdfunding.

Le principe, testé d'abord de manière rudimentaire en 2018, a finalement été peaufiné et s'est vu consacrer un boîtier entièrement dédié. Grâce à l'adaptateur AAWireless, on pout profiter d'une expérience sans fil d'Android Auto dans n'importe quelle voiture compatible avec l'application.

AAWireless 2 : une deuxième version encore plus simple et plus pratique

En octobre 2024, soit quatre ans après l'annonce du premier modèle, les fabricants de l'accessoire ont lancé le AAWireless 2. Au programme : un changement de design qui fait perdre quelques grammes au boîtier. Ce dernier abandonne son format carré au profit d'une forme plus allongée, avec des coins arrondis. Pour autant, il est 30% plus compact et donc un peu moins encombrant.

Niveau esthétique, l'adapteur Android Auto Wireless accueille également de nouveaux voyants LED, y compris celui de forme circulaire situé tout autour du nouveau bouton physique multifonctions.

Celui-ci est étroitement lié à la principale nouveauté sur le plan fonctionnel. En effet, le AAWireless 2 introduit une fonctionnalité qui manquait au modèle de première génération : la possibilité d'associer plusieurs smartphones à l'écran de la voiture via Android Auto et de passer d'un téléphone à l'autre facilement.

Le bouton permet également d'interrompre la connexion entre le smartphone et le système d'info-divertissement de manière temporaire. Il est possible de personnaliser la fonction du bouton depuis l'application AAWireless qui bénéficie elle aussi d'un petit lifting.

16% moins cher que le AAWireless de première génération

L'autre bonne nouvelle avec ce modèle de deuxième génération, c'est qu'il est moins cher que le premier, malgré les améliorations apportées. L'AAWireless 2 est ainsi disponible à 59,99 €, contre 69,99 € pour son prédécesseur au lancement. Notez que ce dernier est en ce moment (et logiquement) en promotion au prix de 54,99 €.

Mais pour 5 € de plus, il vaut mieux opter pour la nouvelle version. Le délai de livraison du produit reste très raisonnable contrairement à l'attente interminable qu'avaient dû subir les acquéreurs du modèle d'origine. Le constructeur promet cette fois-ci jusqu'à 10 jours en fonction de l'intensité des commandes.