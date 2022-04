11 logiciels espions bannis par Google, un remake de Max Payne officialisé, c’est le recap’

Google bannit 11 applications du Play Store parce qu’elles espionnent leurs utilisateurs. Rockstar signe avec Remedy Entertainment pour le remake des deux premiers opus de Max Payne. Et le propriétaire d’un iPhone sauvé d’un grave accident grâce au réseau 3G. Voici le récap’ du 7 avril 2022.

La journée du 7 avril 2022 a été relativement calme… sauf pour OnePlus. Les community managers de la marque chinoise ont en effet certainement eu quelques sueurs froides quand deux fuites importantes ont eu lieu sur les réseaux sociaux. La première concerne le OnePlus 10, version classique du OnePlus 10 Pro que nous avons testé. La deuxième concerne le OnePlus Nord 2T, version légèrement améliorée du Nord 2. Et visiblement, les deux téléphones profitent des développements d’Oppo, autant techniquement qu’ergonomiquement. Ce ne sont cependant pas ces actualités qui ont le plus attiré notre attention. Voici donc le récap’ d’hier.

Google supprime 11 applications qui espionnent leurs utilisateurs

Des chercheurs en sécurité informatique ont découvert que 11 applications présentes sur le Play Store sont en mesure d’espionner l’activité des utilisateurs. Elles sont notamment capables de collecter l’historique de la localisation GPS, l’adresse e-mail, les numéros de téléphone, ainsi que des mots de passe. Suite à cette découverte, les 11 applications ont été supprimées. Cependant, elles ont été téléchargées plus de 60 millions de fois. Si vous avez l’une de ces applications, nous vous conseillons de la désinstaller. Retrouvez avec le lien ci-dessous la liste complète.

Rockstar confie à Remedy Entertainment le remake de Max Payne 1 & 2

En février 2022, à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels, Rockstar a annoncé vouloir faire revivre certaines de ses licences emblématiques. Si aucun nom n’a été cité, le PowerPoint comportait plusieurs logos, dont celui de Max Payne. Deux mois plus tard, Remedy Entertainment annonce officiellement avoir signé avec Rockstar le développement du remake de Max Payne 1 & 2. Ils sortiront sur Xbox Series X, PlayStation 5 et PC. Voilà une excellente nouvelle pour cette série qui n'a connu aucun lancement majeur depuis 10 ans avec Max Payne 3 sur Playstation 3 et Xbox 360.

3 % de batterie, un réseau 5G et un iPhone suffisent à sauver une vie !

Voilà une histoire qui pourrait faire un bon scénario de téléfilm. Il s’appelle Tim Blakely. Il est britannique. Il a 41 ans. Et il part en vacances dans les Alpes suisses pour s’adonner à l’un de ses sports préférés : le snowboard. Surfeur chevronné, il s’est pourtant retrouvé coincé dans une crevasse, à 4,5 mètres de profondeur. Il a dans la poche son fidèle iPhone, lequel n’a plus que 3 % de batterie. Et surtout, il n’a accès qu’à un réseau 3G, lequel est bien suffisant pour appeler les secours. Quand on pense que les opérateurs veulent arrêter ce réseau qui rend pourtant encore beaucoup de service…

