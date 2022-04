Le OnePlus Nord 2T ressemble à un Realme sur ces premières images

Un leaker a dévoilé sur les réseaux sociaux ce qui semble être le premier visuel du OnePlus Nord 2T, une version boostée du OnePlus Nord. Et son design ressemble moins à celui du OnePlus Nord 2 qu’à certains modèles de Realme, notamment le Realme 9 Pro+. Côté fiche technique, le leaker dévoile une liste de composant assez proche du OnePlus Nord 2, avec un léger changement de SoC.

Depuis près de deux ans, la stratégie de OnePlus a fortement changé. Son catalogue de smartphones est passé d’une seule gamme, premium, à deux. OnePlus a conservé le haut de gamme, lequel est de plus onéreux, comme le montre notre test du OnePlus 10 Pro. Puis elle a ajouté la famille Nord, laquelle couvre tous les segments de prix plus abordables. Dans cette famille, vous retrouvez le Nord 2, le Nord N10 ou encore le Nord CE 2 5G, dernier modèle en date.

Cette stratégie, nous la devons certainement au rapprochement de OnePlus avec Oppo. Pete Lau, l’ancien PDG de la marque a repris son rôle exécutif chez Oppo, en tant que directeur du développement, tout en restant à la tête de la marque OnePlus. Résultat : les développements logiciels entre ColorOS et OxygenOS sont mutualisés. Et les produits des deux marques sont plus proches.

Le prochain OnePlus Nord ressemble à un smartphone Realme

Nous en voulons pour preuve le design d’un probable futur smartphone de OnePlus : le Nord 2T. Ce dernier a fait l’objet d’une fuite sur les réseaux sociaux. Un leaker indien a publié l’image qui accompagne cet article, ainsi qu’une ébauche de fiche technique. Étudions d’abord le visuel. Nous y retrouvons un smartphone dont le design étrangement à celui du Realme 9 Pro+ que nous avons testé à la rédaction (nous rappelons que Realme appartient à Oppo, comme OnePlus). Notamment avec les deux flashs placés à droite des objectifs. A l'avant, le poinçon est placé à la même place.

Bien sûr, il y a des différences, notamment sur le cercle inférieur du module où sont intégrés les deux capteurs secondaires. D’ailleurs, côté fiche technique, le Nord 2T devrait être assez proche du Nord 2 : écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, triple capteur photo 50+8+2 mégapixels, capteur selfie 32 mégapixels, batterie de 4500 mAh, double haut-parleur compatible Dolby Atmos, etc. Il y aura cependant quelques menues différences. Le SoC qui passerait d’un Dimensity 1200 à un Dimensity 1300 et la charge rapide qui accepterait une puissance de 80 watts. Reste à savoir si cela se concrétisera et à quel prix le téléphone serait disponible.

