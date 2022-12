Zelda Tears of the Kingdom : voici à quoi va ressembler l’édition spéciale de la Nintendo Switch OLED

Sur Reddit, plusieurs images de La Nintendo Switch OLED qui sortira en même temps que Zelda : Tears of the Kingdom ont fuité. Celle-ci reprendra les couleurs et illustrations emblématiques de la saga, en plus d’afficher son logo sur le dock. Il sera possible de l’acheter dans un pack comprenant également le jeu.

L’attente autour de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom enfle à vue d’œil depuis quelques jours. Ces derniers temps, nombre de rumeurs plus ou moins plausibles ont leur apparition sur les forums du monde entier. Hier notamment, nous vous parlions d’un indice qui pointerait vers un hypothétique mode multijoueur, bien que cela nous semble peu probable.

La fuite du jour, en revanche, est bien plus plausible. Sur Reddit, comme souvent, un utilisateur a en effet posté plusieurs photos de la Nintendo Switch OLED collector, qui sera vraisemblablement vendue dans un pack comprenant également le jeu. Son design unique est donc directement inspiré de la saga culte, que ce soit par les couleurs dorées et vertes que par les symboles ancestraux que l’on retrouve sur les Joycon.

Découvrez la Nintendo Switch OLED collector pour Zelda Tears of the Kingdom

Quant au dock, celui-ci se verra habillé par l’emblème de la Triforce, entouré là encore d’illustrations antiques d’une Hyrule disparue. Un bien bel objet donc, qui en consolera certainement certains qui auraient préféré mettre la main sur une Nintendo Switch Pro. L’annonce du jeu avait en effet réveillé les vieilles rumeurs sur la console, et beaucoup espéraient que Tears of the Kingdom serait l’occasion parfaite pour lancer cette dernière.

Malheureusement, aux dernières nouvelles, le projet qui semblait pourtant déjà bien avancé a été annulé au sein des bureaux de Nintendo. Le prochain Zelda sortira donc bel et bien sur la Switch actuelle, 6 ans après Breath of the Wild. Si ce dernier avait époustouflé les joueurs à sa sortie, son successeur est désormais attendu au tournant, sur une console qui subit déjà depuis un moment les aléas de l’âge.

