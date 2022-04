Zelda Breath of The Wild 2 : les dernières images relancent les rumeurs autour de la Switch Pro

En analysant de plus près les images de la dernière bande-annonce de Zelda Breath of The Wild 2, les experts de Digital Foundry s'interrogent. Devant la qualité des reflets, des effets volumétriques ou encore de l'anti-aliasing, les journalistes se demandent si le jeu ne serait pas également prévu pour accompagner le lancement de la Switch Pro.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a récemment pris la parole pour annoncer une triste nouvelle : Zelda Breath of The Wild 2 ne sortira pas sur Switch en 2022. Il faudra en effet patienter jusqu'au printemps 2023 pour découvrir les nouvelles aventures de Link et la princesse d'Hyrule.

Pour justifier ce report, le producteur de la série Eiji Aonuma a rappelé que le titre se veut particulièrement ambitieux, puisqu'il invitera les joueurs et joueuses à explorer non seulement les plaintes d'Hyrule, mais aussi les cieux du royaume. L'occasion pour le constructeur de dévoiler quelques images inédites du jeu, dans lesquelles on peut apercevoir notre héros fouler le sol de plusieurs îles et structures suspendues dans la canopée.

Zelda BOW 2 : le premier jeu de la Switch Pro ?

Une chose est certaine, la qualité des images est plutôt impressionnante pour de la Nintendo Switch. À un tel point d'ailleurs que les spécialistes de Digital Foundry s'interrogent. Pour eux, il est tout à fait possible que Zelda Breath of The Wild 2 ne soit pas uniquement destiné à la Nintendo Switch actuelle et à la Switch OLED. D'après ces experts, le titre pourrait très bien accompagné le lancement d'une éventuelle Switch Pro, dont l'existence a été encore remis sur le tapis à la suite d'un piratage de Nvidia.

“Cette bande-annonce était intéressante car la qualité de l'image semblait assez bonne, je pense. J'ai été un peu surpris par la netteté et la clarté de celle-ci par rapport à l'original en général. Ca pourrait être la prochaine Switch, ou ça pourrait être simplement une bande-annonce avec un rendu, une résolution et des paramètres plus élevés”, tempère John Linneman, journaliste vétéran d'Eurogamer et Digital Foundry.

En d'autres termes et vous l'aurez compris, deux options sont possibles : soit Nintendo est bel et bien à l'œuvre sur une version plus puissante de la Switch avec comme fer de lance ce nouveau Zelda, soit le trailer en question ne reflète la qualité visuelle réelle du titre. Même s'il s'agit d'une pratique malheureusement courante dans l'industrie, jusqu'à maintenant, Nintendo a toujours publié des bandes-annonces représentatives de l'état technique d'un jeu, en témoignent les différents trailers de Pokémon Arceus qui n'ont pas caché le rendu graphique “discutable” du titre.